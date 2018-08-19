國小營隊老師「辣穿比基尼」 網友暴動：想報名上課

長相甜美的正妹老師，不僅外型相當有氣質，在其社群網站上還有多張陽光的比基尼照。（圖擷自PTT）

2018-08-19 00:46

〔即時新聞／綜合報導〕有網友近日在PTT表特板分享，指某國小營隊有名長相甜美的正妹老師，不僅外型相當有氣質，在她的社群網站上還有多張陽光的比基尼照，引發許多網友討論，紛紛留言表示想參加這名老師帶的營隊。

有網友近日在PTT表特板分享一名正妹營隊老師的多張美照，照片中可見這名正妹老師長相甜美、外型相當有氣質，留有一頭長髮的她，在個人IG上也有不少身穿比基尼的性感照片，健美苗條的身材讓許多網友大飽眼福之餘，也紛紛在PO文底下留言說，想報名參加這名老師所帶的營隊，甚至有網友或明示或暗示的留言，「這種老師要我怎麼忍，動咩條辣」、「搭帳篷了」、「營隊是晚上露營那種嗎？」、「想要老師教我搭帳篷」、「老師我的帳篷裡面好像有蛇可以幫忙看一下嗎？」、「老師我忘記帶睡袋 晚上可以跟妳一起睡嗎？」等。

據悉，這名老師是在今年初到台東擔任一群國小學童的戲劇課營隊老師，事後也曾在IG貼文說，「最冷的這5天在台東帶營隊，從孩子們身上獲得很多溫暖，希望你們永遠都像現在一樣快樂」。這名老師在得知自己被PO上PTT表特板時，也大方地在個人臉書分享PO文，並笑說「到底是誰po的……鄉民們真的很有才華那些回覆我要笑死」。

事實上，這名老師還曾翻唱知名歌手蕭亞軒的歌曲《舞舞舞》，先前曾引發一些網友討論，不少網友都留言直呼好聽，甚至有人直呼想聽現場的，也有人稱讚她「又能跳又能唱又有腦，有什麼是妳不行的？」讓她直呼「我會害羞」！