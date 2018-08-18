「熊讚掌印」升空！煙火水幕秀 嗨翻大稻埕

台北市觀光傳播局主辦的「台北河岸音樂季」，18日晚間在大稻埕碼頭施放水幕煙火。（記者劉信德攝）

2018-08-18 21:19

〔記者楊心慧、黃建豪／台北報導〕2018台北河岸音樂季週五至19日在大稻埕碼頭登場，今天是備受矚目的煙火秀，長度有5分20秒，雖比去年的10分鐘還短，但首度搭配水幕秀，引起民眾好奇，煙火還有「熊讚掌印」、「LOVE」樣式，看著炫麗的煙火在空中綻放，民眾歡呼不斷。

淡水河日前出現上萬條死魚，飄到台北市大稻埕碼頭水岸，原本外界擔心會影響到今年的河岸音樂季，民眾林小姐說，本來很擔心會有異味，不過，現場其實沒什麼味道，雖然今年煙火長度簡短，但樣式特別，仍覺得滿足。

今年台北河岸音樂季響應環保，煙火減量，長度僅剩5分20秒，但首度嘗試煙火搭配水幕演出，成了另類的「水幕煙火秀」，除了「熊讚掌印」及「LOVE」煙火樣式，讓民眾看得很過癮。不過也有民眾說，現場人太多，水幕表演太遠看不到，有點可惜，所幸煙火很特別。

台北市長夫人陳佩琪本來要和台北市長柯文哲一起出席河岸音樂季，但疑似不滿先前屢屢出席活動卻惹上一身負評，下午在臉書上PO文說，將不會出席煙火秀。對此，台北市政府發言人劉奕霆說，市長夫人屢遭外界質疑有「干政」之嫌，幾經考慮後決定不出席今晚活動，避免引起外界諸多爭議。

活動現場有互動小遊戲，完成挑戰可獲得USB小電扇、明信片、扇子等限量好禮，並準備河岸拍貼機，雖然許多民眾排隊，但大家都覺得很值得，玩得很盡興。

另外，明天（19日）是熊讚生日，下午3點舉辦慶生活動，晚上則有電搖之夜，有金曲最佳新人茄子蛋、唱跳歌手鼓鼓、創作才子蕭秉治等，歡迎大家來為熊讚慶生同樂。

大稻埕碼頭施放水幕煙火，閃耀夜空。（記者劉信德攝）

今年台北河岸音樂季響應環保，煙火減量，長度僅剩5分20秒，但首度嘗試煙火搭配水幕演出。（記者楊心慧攝）