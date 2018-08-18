圖輯》2018台北河岸音樂季 大稻埕煙火秀晚間登場

由台北市觀光傳播局主辦的「台北河岸音樂季」18日晚間在大稻埕碼頭施放水幕煙火。（記者劉信德攝）

2018-08-18 22:03

〔記者劉信德／台北報導〕「2018台北河岸音樂季」自8月17日至19日連續三天，在延平河濱公園及大稻埕碼頭周邊舉行，最受矚目的則是今晚間登場的高空及水幕雙煙火秀，晚間現場湧入大批民眾，觀賞絢爛奪目的精彩煙火。

大稻埕煙火音樂節舉辦至今已有13年歷史，過去幾年都吸引大批民眾到場，不過今年為響應環保，煙火秒數比去年的600秒少了4分40秒，縮減至320秒。但在施放前也加入60秒的水幕表演，讓煙火秀更加豐富。

由台北市觀光傳播局主辦的「台北河岸音樂季」18日晚間在大稻埕碼頭施放水幕煙火。（記者劉信德攝）

由台北市觀光傳播局主辦的「台北河岸音樂季」18日晚間在大稻埕碼頭施放水幕煙火。（記者劉信德攝）

由台北市觀光傳播局主辦的「台北河岸音樂季」18日晚間在大稻埕碼頭施放水幕煙火。（記者劉信德攝）

由台北市觀光傳播局主辦的「台北河岸音樂季」18日晚間在大稻埕碼頭施放水幕煙火。（記者劉信德攝）

由台北市觀光傳播局主辦的「台北河岸音樂季」18日晚間在大稻埕碼頭施放水幕煙火。（記者劉信德攝）

由台北市觀光傳播局主辦的「台北河岸音樂季」18日晚間在大稻埕碼頭施放水幕煙火。（記者劉信德攝）

由台北市觀光傳播局主辦的「台北河岸音樂季」18日晚間在大稻埕碼頭施放水幕煙火。（記者劉信德攝）

由臺北市觀光傳播局主辦的「台北河岸音樂季」18日晚間在大稻埕碼頭施放水幕煙火。（記者劉信德攝）