週日全台天氣不穩 留意局部大雨

明持續受到西南風影響，天氣仍不穩定，各地午後容易下起短時間的強降雨。（資料照）

2018-08-18 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕明（19）日天氣仍不穩定，各地午後皆有可能發生局部雷雨或陣雨，提醒民眾出門應記得攜帶雨具。而第19號颱風「蘇力」，目前正朝日本九州方向行進，對台灣無直接影響，未來有機會發展成第20號颱風「西馬隆」的熱帶低壓，也預計將往日本九州移動。

中央氣象局預報，降雨方面，明日由於持續受西南風影響，天氣仍不穩定，全台、金門、馬祖皆可能有局部短暫陣雨或雷雨，午後容易有短時間強降雨，中南部可能發生局部大雨，民眾若到山區、河川附近活動，請留意土石坍方、溪水暴漲，低窪地區亦慎防淹水。

氣溫方面，由於雲量偏多，明各地高溫普遍在32至34度，未下雨的時候會覺得較為悶熱，提醒民眾應多補充水分。

紫外線方面，台北市、基隆市、新竹縣、台中市、彰化縣、台南市、高雄市及屏東縣為「高量級」，其餘地區為紫外線指數較高的「過量級」。

空氣品質方面，因風速較強及降雨洗除作用影響，明日空氣品質普遍較佳，除了北部、竹苗及金門為「普通」等級，全台各地皆為「良好」等級。

第19號中度颱風「蘇力」對台灣無直接影響，目前正朝向日本九州前進，不過從下週一（20日）晚間起，可能會在台灣北部、東半部及恆春半島沿海地區造成長浪，民眾若要前往海邊活動，記得注意自身安全。

《天氣風險》指出，目前這種悶熱又有陣雨的天氣，應會再持續一段時間，到下週都尚未有明顯轉變。而現在位於關島東方海面的熱帶性低氣壓，未來有機會發展成第20號颱風「西馬隆」，將往日本九州方向移動，下週計畫前往日本九州旅遊的民眾應注意天氣變化。

第19號中度颱風「蘇力」，原先位於關島西方海面，將轉西北朝日本九州南方海面接近，對台灣無直接影響。（圖擷取自中央氣象局）

由於雲量偏多，明各地高溫普遍在32至34度。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，台北市、基隆市、新竹縣、台中市、彰化縣、台南市、高雄市及屏東縣為「高量級」，其餘地區皆為「過量級」。（圖擷取自中央氣象局）