台南首次！街道美術館 今晚引爆城市熱力

街道美術館時尚秀表演。（記者洪瑞琴攝）

2018-08-18 22:12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「府城軸帶」海安路景觀改造完工大變身，今晚併同「街道美術館plus」盛大舉辦啟用開幕晚會，融合環境的藝術創作，偶而飄飄細雨，燈光映照下，海安路街道第1次化身伸展台，帶給民眾超吸睛的視覺饗宴！

首先登場的是阿卡貝拉尋人啟事人聲樂團以城市的聲音為題，創作富有生命與心靈的樂音，引領大家走進這盛夏最美的街道美術館。

開幕儀式，由代理市長李孟諺及與會貴賓有營建署吳欣修署長、台南市立委、議員們，與現場民眾互動，大家舉高雙手把「球」往上方托高傳遞，代表「接到」（街道美術館）與大家一同歡慶。

城市伸展台街道秀，超級無敵吸睛，由台南在地極具經驗的後生服飾為城市伸展台專屬設計服飾，分為年輕遊步場、時尚華服、精工精品3場次，並由凱渥模特兒與稻草人現代舞團結合走秀與演出，把生活的街道（斑馬線）變成伸展台。

海安路與中正路每件裝置藝術作品說明牌都設計有QRcode，讓民眾可透過智慧手機掃描，聆聽最原味的藝術家創作理念。

街道就是伸展台。（記者洪瑞琴攝）

街道就是舞台。（記者洪瑞琴攝）

街道美術館時尚秀表演。（記者洪瑞琴攝）

下雨撑傘觀賞。（記者洪瑞琴攝）

下雨中，民眾熱情欣賞。（記者洪瑞琴攝）