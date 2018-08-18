親子體驗5D模擬飛行 聞到夜市鹹酥雞香

民眾體驗虛擬飛行。（記者黃旭磊攝）

2018-08-18 22:45

［記者黃旭磊／高雄報導］「飛越六合夜市時，竟然還聞得到九層塔鹹酥雞的香氣！」民眾體驗虛擬飛行，5D體驗加上香味不禁流口水。

前鎮社會福利服務中心今天（18日）安排70多名社區家庭成員，於高雄軟體科學園區體驗i-Ride飛行劇院，家庭成員與高雄市社會局長姚雨靜體驗5D全視角，6分鐘模擬飛行市區，體驗鳥瞰及凌空飛翔快感。

過程逼真，尖叫、讚嘆聲不斷，畫面飛過夜市還飄出鹹酥雞香味，孩童們不禁流口水，而爺爺、奶奶從未體驗懸空飛翔，聆聽動人音樂重新感受高雄之美。

這場「飛行劇場-幸福時光」活動邀請市區社福中心、單親家庭服務據點、世界展望會、翠華單親家園、新住民中心、兒少課後照顧據點成員，學童牽著爸爸或媽媽，部分由爺爺、奶奶陪同參觀i-Ride飛越高雄體驗中心展覽區。而i-Ride由智崴全球團隊規劃營運，去年獲得European Star Awards歐洲主題樂園最佳遊樂設備第1名，曾多次招待偏鄉、弱勢學童體驗。

姚雨靜說，從空中鳥瞰地標建築、景區及港灣，不用戴3D眼鏡、VR裝置，眼睛所見就是那麼真實，實在感動，盼藉飛行體驗，讓親子有更多話題及回憶。