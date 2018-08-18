竹北直排輪場地破損 小朋友摔倒受傷

新竹縣政府社會處表示，這處直排輪場地原已拉警示線暫時封閉，但尚未施工，警示線疑遭擅自拆走，該處已再度封閉。（記者廖雪茹攝）

2018-08-18 20:22

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣婦幼館後方一座圓形的直排輪場地，每到傍晚和例假日，使用民眾很多；但家長抱怨，場地多處破損，遍佈碎片，害小朋友摔倒受傷，危機四伏，痛批政府漠視孩子的休閒安全！

縣府社會處副處長張瑜庭表示，該直排輪場地原由教育處維管，該處在數月前接手後，基於安全考量，即拉警示線暫時封閉，目前簽報維修中；但尚未施工，警示線疑遭擅自拆走，該處已再度封閉場地。另礙於經費限制，該直排輪場過去多採小額修繕，使用不久又見破損，因此這次擬全面使用PU加上環氧聚氨脂整修，經費約80萬元，以預防熱脹冷縮的破壞，爭取儘快施工。

縣議員陳凱榮表示，接獲家長抱怨，竹北市的直排輪場地很少，婦幼館後方公園的直排輪廣場，使用者很多，尤其適逢暑期，傍晚都有許多青少年或是親子前往休閒；但場地的接縫處多處破損，四處可見大小碎塊。

「是要考驗小朋友的技術？還是測驗護具的品質？」陳凱榮說，暑假期間，已有小朋友在直排輪場不慎摔傷，讓家長心疼又生氣。他建議維管單位暫時封閉場地，並儘快完成修繕，提供市民安全無虞的休閒環境。

新竹縣的直排輪場地不多，目前僅第二運動場及少數公園有設置。教育處表示，預計在竹北市體4用地和湖口王爺壟運動公園，各興建一座標準競速滑輪溜冰場，體4用地工程標流標10次後，預算書審查退件修正中；運動公園流廢標4次，檢討招標文件，修正後重新公告，預定本月15日第一次開標，結果無廠商投標又流標了。

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家長抱怨，婦幼館後方直排輪場地多處破損，遍佈碎片，害小朋友摔倒受傷，危機四伏。（記者廖雪茹攝）

家長抱怨，婦幼館後方直排輪場地多處破損，遍佈碎片，害小朋友摔倒受傷，危機四伏。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府社會處表示，這處直排輪場地原已拉警示線暫時封閉，但尚未施工，警示線疑遭擅自拆走，該處已再度封閉。（記者廖雪茹翻攝）