東港又有書店了！正妹文青打造「有情書」 大鵬灣畔勇敢開幕

不畏書店難經營，5個東港人合資打造獨立書店「有情書」，店面和「留下」民宿複合式經營，民宿主人蘇琳崴期盼打造在地人能進來和旅人交流的平台。（記者陳彥廷攝）

2018-08-18 21:03

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港鎮大型書店「冠美圖書城」在3年前倒閉，文化乾旱到今天，終於出現甘霖，獨立書店「有情書」在大鵬灣畔正式開幕，正妹文青書店主人蘇琳崴說，已考量很久，畢竟實體書店不好經營，但為了愛書的理念，致力打造能夠以書進行文化交流的平台。

實體書店難經營，但東港這5名曾到外國留學的返鄉青年，不捨東港沒有書店，恐成為文化沙漠，5人從組成讀書會的嘴巴說說開始，最後真的出資合股，今年3月取得營業登記證，不過直到今天才開幕，成為鎮內唯一書店，蘇琳崴不諱言：「真的很躊躇！」

「有情書」就開在蘇琳崴經營的青年民宿「留下旅舍」1樓大廳，蘇琳崴笑說，「從沒想過書店能賺錢」，因為如果只經營民宿，早上1樓大廳接近閒置，現在設有兩大櫃書和飲料咖啡吧Please don't tell，供應茶飲、咖啡、氣泡飲等等，成為少見與民宿複合的書店，結合旅客和在地人，作為交流以往未曾接觸閱讀領域的基地。

「有情書」今天開幕，書並不多，但書架上的每本書都是由5個創辦人根據自己領域與興趣，再充分發揮獨立書店的選書優勢，精心挑選與推薦，例如，紐約哥倫比亞大學語言治療所的博士許思喬，以她在海內外從事兒童語言治療的經驗，推薦她所接觸到的童書或親子關係的書籍。

蘇琳崴則以對文學熱愛與生活體悟，用「無可救藥的浪漫」，選了許多詩集與文學小說，想將文字的美留在東港。

哥倫比亞大學統計所畢業的劉豐佾，曾在紐約主持「哲學星期五」數年，與海外台人文化交流，精選社會科學與實用哲學書籍，將海外所激盪的思想，透過選書傳達，刺激不同於學校教育的國際觀；創辦人中也有漁二代，選了築地魚市場相關書籍，重新了解東港的漁港文化。

民宿大廳原本就有「留下旅舍」英式酒吧風格，在選購書籍之餘，也提供舒適悠閒的空間，有情書書店的LOGO設計，特別邀請在紐約從事設計的友人黃友婷操刀，設計成一個藏書章，與小而美的書店互相輝映，5人歡迎各方旅客在地鄉親、好友蒞臨指教，共襄盛舉。

蘇琳崴說，線上購書雖然很方便，但選書過程中太過目的性且冷冰冰，實體書店無法被取代的，就是人與人互動的溫度，透過民宿小幫手或自己介紹給旅人或是在地人自己心中的好書，開啟旅人對閱讀的興趣，「是需要被誘發的」。

蘇琳崴認為，到連鎖書店買書或網路購書易被排行榜綁架，現在開店，有人說他們勇敢，也有人說他們天真，但無論如何，希望東港有個平台，能夠開啟大家對閱讀的興趣，更歡迎在地人來書站逛逛，而書店「收入可以支持書店營運就好」，為已久無書店的東港注入活水，才是他們的最終理想！