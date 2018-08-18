旅日藝人翁倩玉版畫大作 與126位名家在竹縣聯展

新竹縣長邱鏡淳（左起依序往右）、旅日藝人翁倩玉、策展人廖修平、縣府文化局局長張宜真站在翁倩玉的版畫前邀大家去看展。（記者黃美珠攝）

2018-08-18 20:51

［記者黃美珠／竹縣報導］從事版畫創作40年的旅日藝人翁倩玉，這次應新竹縣政府邀請，參加即日起在縣府文化局美術館登場的「亞洲當代版畫展～在竹縣」，跟日、韓、泰、馬來西亞等多國共126名版畫創作者共同聯展，端出她的水印木刻作品「綠葉翠歌」與會，今天開幕時，她親自跟國內外參展藝術家、文化部政務次長蕭宗煌、外交部台灣日本關係協會秘書長張淑玲等一起造勢宣傳。

翁倩玉說她對版畫印出來的黑很著迷，從這「黑」可以看到很多顏色，作畫時也愛留空間給賞畫者想像和思考。而「綠葉翠歌」取景日本箱根知名、日本天皇也住過的旅店，因為富中國味所以帶給她創作靈感。

張淑玲說，駐日本代表處官邸大廳也有1幅翁倩玉的版畫作品，是代表處的門面。這次在新竹縣的展出集合多國藝術作品，令人驚豔。

負責策展的廖修平說，鈔票、印章、報紙等都有版畫。版畫有複數性、輕便性的特色，這次舉辦亞洲當代版畫展 ，希望透過國際交流提昇文化視野。

新竹縣長邱鏡淳說，縣府每年徵選在地版畫家的作品印製後贈送國際貴賓及鄉親。這次舉辦「亞洲當代版畫展～在竹縣」的大型國際交流展覽，是想要再拓展這個藝術創作的視野。

縣府文化局長張宜真說，這次的展覽還有台灣、日本、韓國、泰國、馬來西亞、中國等多國創作者一起，每人貢獻1幅，總共有126幅作品要展出到9月16日，就是甫獲今年中華民國國際版畫雙年展銀牌獎的羅平和，也以他一貫關心的土地與環境議題，搭配精彩木口木刻版畫共襄盛舉。