溪頭獼猴占地稱王 山友涼亭休息慘遭「霸凌」

台大實驗林管處溪頭自然教育園區，今發生一起獼猴攻擊在涼亭休息山友的意外事件。（記者謝介裕翻攝）

2018-08-18 18:46

〔記者謝介裕／南投報導〕獼猴占地稱大王，溪頭怪象又一章！台大實驗林管處溪頭自然教育園區今日上午8時許，發生一起獼猴攻擊山友的意外事件，來自台中的張姓夫婦，沿著步道往銀杏林方向健行，途中在一處涼亭暫時歇腳、做做伸展操，享受一下芬多精、森林浴之際，突然赫見3隻獼猴也跑進涼亭，且嘶牙咧嘴、張牙舞爪進逼，夫妻倆一見狀況不對，除了揮舞手中登山杖防衛以外，也立即逃出涼亭閃避，才有驚無險度過這場被猴子「霸凌」的驚魂記﹗

南投縣溪頭係全台著名的避暑勝地，暑假以來，氣溫居高不下，每天吸引絡繹不絕的遊客前來遊玩，今日台中市張姓夫婦也趁著週六休假日，一早便開車出發展開一趟「溪頭之旅」，儘管之前曾耳聞溪頭猴子搶食遊客食物情形，惟夫婦倆怎麼也想不到身上僅帶著登山杖，並無任何零食、水果等食品，卻也遇上該意外，還好有登山杖防身，幸運地毫髮無傷逃過一劫，不過，也讓人覺得溪頭的猴子太過於囂張，簡直就是據山為王的山大王，不容管理單位等閒視之。

台大溪頭教育中心指出，據台灣大學森林系副教授丁宗蘇研究資料顯示，溪頭教育園區內大多是人工針葉林，可以提供台灣獼猴的天然食物並不多，惟近年來，很可能受到遊客的食物提供而被吸引過來，導致園區猴群似乎有愈來愈不怕生，以及活動範圍逐漸往低海拔遷移的趨勢，初估園區目前約有4、5個猴群，但確實的族群數量仍有待進一步觀測、調查。

教育中心說，野生動物都具有地域特性，台灣獼猴也不例外，初步研判，極可能部分猴群已將涼亭視為自己的「地盤」，以致才會出現作勢攻擊山友的意外，目前已在猴群、松鼠等動物經常出沒之熱點，派員駐點勸導遊客禁止餵食以外，也在園區豎立告示牌或以跑馬燈方式，提醒遊客將食物收納至背包內，不要隨意餵食，更不可觸摸猴子或幼猴，以免引發猴子敵意而被攻擊，日後也將與台大森林系持續監測園區內的獼猴數量及行為，以便擬定更好的管理措施，降低「人猴衝突」事件發生。