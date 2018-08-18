攸關800地主權益 蘇澳新馬市地重劃將啟動

攸關800名地主權益的宜蘭縣蘇澳（新馬地區）都市計畫細部計畫，縣府決定將地主所需負擔的公共設施與重劃經費負擔比例降為45％。（宜蘭縣政府提供）

2018-08-18 19:25

［記者游明金／宜蘭報導］相隔43年，攸關800名地主權益的宜蘭縣蘇澳（新馬地區）都市計畫細部計畫，縣府決定將地主所需負擔的公共設施與重劃經費負擔比例降為45％；重劃後，地主可分回55％土地，並採自辦市地重劃方式開發，縣府已擬定財務評估計畫，將送內政部都委會審議，希望年底拍板定案，啟動蘇澳新馬地區市地重劃作業。

蘇澳（新馬地區）新城溪以南、3號道路以上地區都市計畫，早在民國64年就完成，面積約85公頃，但因早期未規劃道路、排水、綠地等公共設施，雖是住宅區但無道路進出，民眾開發受限，業界也認為無開發價值，目前都是農田使用。

民國82年進行都市計畫第一次通盤檢討，內政部認為「應另擬細部計畫」增加公共設施建置，但縣府進行市地重劃財務評估，認為無法平衡支出，難以攤還重劃工程款，全案擱置。民國100年二次通盤檢討，則將蘇澳新馬的開發方式改為「開發許可」。

縣府表示，依開發許可規定，地主要整合1公頃以上面積，捐出36％公設與重劃經費負擔用地，經申請核准就可開發，但這麼多年來，申請件數零件，小地主無法整合到1公頃，業界也無意願收購，雖是「住宅區」但發展受限。

陳金德代理縣長後重啟此案，回歸市地重劃方式開發，原訂公共設施負擔比例約47％，地主能領回53％土地，也就是100坪可領回53坪。但依據市地重劃規定，地主公設負擔比例超過45％，須有半數以上地主同意、且須達半數面積通過，才能成案。

內政部要求縣府補件，提供地主同意書，縣府評估，要與每名地主溝通協調，曠日廢時，開發時程勢必延宕；經討論，最近拍板將公設負擔降至45％，符合法令規定，可逕自辦理重劃作業，地主可領回55％。

縣府地政處表示，新修正的重劃面積約79.8公頃，重劃經費20億元，依據調整後負擔比例，開發工程費用必須壓縮，但因近幾年，地價有上漲趨勢，地主提供的工程抵費地，經拍賣粗估財務應可平衡，近期就會提報給內政部。縣府建設處表示，內政部通過就可進入實質開發，帶動新馬地區發展。