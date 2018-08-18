大鵬灣「通樂」 獨木舟直通「紅樹林秘密水徑」

獨木舟現在可以從大鵬灣域直接划入東方酒店後方的紅樹林了。（記者陳彥廷攝）

2018-08-18 20:32

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣東方酒店後方原有一處「內水」，周邊布滿紅樹林，不過，要到大飛機旁的真正灣域，卻得走回陸地再下水，大鵬灣公司日前打通兩個水域，遊客不論獨木舟探險秘境，還是灣域內戲水，已可無縫接軌，暑假吸引許多遊客朝聖。

屏東縣政府暑假舉辦一系列「OCEAN ALIVE」活動，吸引許多遊客體驗水上摩托車、拖曳海戰車、香蕉船及浮胎，甚至SUP立槳衝浪等水上活動，還有不少人希望「動靜皆宜」，加碼自掏腰包參加較靜態的獨木舟行程，在大鵬灣的大飛機觀景台旁體驗消暑樂趣，3天湧進上千名遊客，今天「OCEAN ALIVE」還舉辦學童滑步車遊戲，大鵬灣雖然下雨，人潮仍不少。

大鵬灣公司指出，東方酒店後方的「紅樹林秘密水徑」，原本就能划獨木舟，還有導覽員解說海茄苳、彈塗魚和招潮蟹生態，不過，以往獨木舟得從大飛機觀景台旁徒手搬運才能再划入，封閉水域也較難引起民眾興趣，現在打通，可說是東方酒店房間的「護城河」，划獨木舟就能在兩個水域來去自如。

大鵬灣公司說，挖通後，遊客從紅樹林划進出就能「無縫接軌」大鵬灣域合法水上動力遊憩；現在延續8月「爸爸月」活動，8月8日出生的人父，8月能以半價入住，真饌廳自助餐、手工鳳梨酥也限量8.8折；至於學生憑學生證玩卡丁車7折，水域活動則是5折，都是暑假難得一見的優惠。