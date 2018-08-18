義大利來台奉獻半世紀 王秉鈞神父：往生後捐大體

王秉鈞開心地拿著身分證說，自己今年1月成為正港台灣人。（記者楊心慧攝）

2018-08-18 18:22

〔記者楊心慧／台北報導〕79歲義大利籍神父王秉鈞來台奉獻半世紀，中文、台語都難不倒他，在台灣這麼久的時間，對台灣有深深的感情，他認為「身為台灣人，就要會說台語」，甚至他打算在往生後將大體捐給台灣醫院。王秉鈞今年1月拿到台灣國籍，今天舉辦新書發表會，再度拿起身分證以台語介紹自己，身為義大利人，他卻比台灣人更愛台灣。

王秉鈞口述自傳《傳教士的情懷》，紀錄著他從義大利來台55年的點點滴滴，當年他在義大利時，對海外傳教一度感到迷惘，最後還是決定接受耶穌的邀請當海外傳教士，於是他獻上了一生給台灣，熱忱傳揚福音，溫暖了無數人的生命。

王秉鈞說，自己是台灣人，這輩子都會奉獻給最愛的台灣，就算往生也要把大體捐給台灣的醫院。王秉鈞驕傲地拿著身分證，說很高興在今年1月23日能夠拿到台灣身分證，成為正港的台灣人！

書中紀錄王秉鈞在台的點點滴滴，他希望讀者看完書後，能了解生命是個過程，這中間，神會陪著我們面對困難，要超越一切困難，快樂地生活，別被難關擊倒。

副總統陳建仁、億光電子董事長葉寅夫、聲樂家簡文秀也出席新書發表會。陳建仁受訪時說，當年他選副總統，神父對他說，努力做就對了，但不要只是為了別人的讚美而做，這句話深深的印在他心中，對他來說，神父教他怎樣全心全意愛主、愛人，是他心中的典範。

陳建仁說，神父對每個小孩都視如己出，孩子都把他當爸爸一樣看待，如果每位父親都能像他一樣，相信社會將越來越美好。

葉寅夫、簡文秀夫婦認識王秉鈞長達數十年，每當低潮時都會找他傾訴，簡文秀說，神父就像她的心靈導師，說的話總是讓她受益良多，更讓他們夫妻欽佩的是，神父是義大利人，卻願意將人生奉獻給台灣，甚至比台灣人更愛台灣，就連她也需思考往生後是否要捐大體，但神父卻二話不說，往生後，仍願將自己奉獻給台灣的醫院！

陳建仁也來到王秉鈞的新書發表會。（記者楊心慧攝）

億光電子董事長葉寅夫、聲樂家簡文秀夫妻將神父當成心靈導師。（記者楊心慧攝）

王神父和粉絲們合影。（記者楊心慧攝）