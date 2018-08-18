網友買到「瘀血帶籽香蕉」 其實是罹癌了

大膽的網友甚至咬了一口這根詭異的香蕉表示，黑斑咬起來硬硬的，有點像其他水果籽的口感。（圖擷取自爆廢公社）

2018-08-18 19:48

〔即時新聞／綜合報導〕這香蕉究竟是出了甚麼問題？外表是正常的香蕉，果肉卻長出一粒粒的籽，又像火龍果，又像芋頭。詭異香蕉也讓網友忍不住上網po文發問「求解」。

今晚一名網友在《爆廢公社》發文表示，自己在超市剛買了一盒香蕉，保鮮膜拆開，香蕉皮一剝，沒想到卻驚見紫黑色斑點，從切面看又黑的像腐壞了。顏色看起來像極了芋頭，而一顆顆的籽狀斑點又讓人聯想到火龍果。

這名大膽的原po甚至咬了一口這根詭異的香蕉表示，黑斑咬起來硬硬的，有點像其他水果籽的口感。而自己上網找答案遍尋不著，於是在爆廢公社po文求解。

對此網友紛紛搞笑留言「多摔幾次就會變茄子」、「這明顯是芋頭」、「誰那麼缺德把火龍果塞進香蕉皮裡」、「黑旋風口味」、「芝麻口味，你賺到了」、「這瘀血看來不單純」、「最近可能跟火龍果來上了一腿」。

而根據專業網友解答，其實這是香蕉感染了「黃葉病熱帶第4型」，口語點的說法就是得了「香蕉癌症」，不幸感染這種症狀的香蕉樹，果實不僅會開始腐爛，原先白色的果肉漸漸變成暗紅色、黑褐色。而消費者吃香蕉時需多加注意，盡量避免吃下肚。