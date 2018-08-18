200隻流浪犬佔據公園 民譏歡迎到屏東體驗被狗追

屏東縣立運動公園隨處可見流浪犬聚集。（記者邱芷柔攝）

2018-08-18 17:58

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣立運動公園月初傳出一夜之間有5隻流浪犬在公園內被打死，讓動保團體到屏東縣政府陳情，希望為流浪犬爭取生存空間，公園所在地竹田鄉永豐村村民則集體怒批，公園「狗滿為患」無人管，流浪犬已暴增到200隻，村民常被狗追而跌倒、受傷，現在都要繞路進入村莊，遑論到公園裡運動，他們譴責殺害流浪狗的行為，但政府放任狗群擴大，他們也不排除到縣府抗議。

屏東縣立運動公園位於台1線屏鵝公路旁、麟洛國中斜對面，佔地達20公頃，近年流浪犬數量暴增，去年約30隻到今年已近200隻，村民不堪其擾，譏當地為「野狗公園」。

永豐社區發展協會理事長涂廣智說，狗群壯大後，會朝著落單的人狂吠、狂追，由於進出村莊都會經過公園，公園旁還有麟洛國中等校園，對騎機車或單車的學生、村民，造成很大的威脅。

永豐村多位村民表示，很多人都被狗追過，一整群追上來時相當可怕，被追的人有的被咬傷，有的一緊張就跌倒，甚至造成交通事故，公共空間竟然讓大家心生恐懼，雖然公園裡面立著告示牌嚴禁餵食，但村民也多次看到愛狗人士定時到公園餵狗，政府無法可管，狗群越來越龐大，零撲殺政策上路，政府沒有完善的配套，後果卻讓民眾來承擔。

多次接獲民眾反映的竹田鄉公所也很無奈，過去民眾通報後就由清潔隊協助捕捉，送往收容中心，但現在縣府坦言收容量已達上限，「精準捕捉」的認定嚴格，公所只能協助通報，並加強呼籲民眾切勿棄養，切勿在公園內餵食流浪犬。

屏縣府農業處處長黃國榮表示，針對流浪犬問題縣府持續落實TNR，今年編列了228萬預算進行犬貓絕育，比去年增加了100萬，同時也持續取締棄養行為，近日團隊也將邀集地方民眾、動保團體、教育處等單位，研議運動公園的流浪犬群問題。

公園管理單位屏縣體育發展中心主任李達平表示，過去公園內裝設監視器及路燈常遭到破壞，目前也與地方警力合作，新的路燈、監視器預計下週就能完工，希望喝止棄養、餵養行為，體發中心也將跨單位合作保障民眾人身安全。