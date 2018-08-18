中市夜間取締噪音車 攔18輛有8輛不合格

2018-08-18 17:49

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市環保局等單位，昨夜22時至24時於台3線周圍路段，取締噪音超跑、大型重機車及違規改裝車。市府今天指出，攔檢18輛、8輛不合格，依法罰緩並限期改善。環保局長白智榮呼籲，發現噪音車輛，可至網站登打檢舉，市府會儘速處理。

市府說，這項「環、警、監聯合稽查」作業，台中市環保局、警察局，結合彰化縣環保局、交通部公路總局台中區監理站共同執行。

環保局表示，攔查路段於崇德路三段設置2點噪音檢測站，由警察機關於路邊或以大範圍巡邏進行攔查作業，引導疑似噪音車輛至檢驗地點，現場由監理單位判斷是否有不當改裝及協助車籍資料查詢後，再由環保局依「噪音管制法」標準作業流程執行檢測，達到「馬上測、馬上罰」執法成效。

環保局指出，本次共攔檢18輛，8輛不合格、10輛合格，不合格車輛將依噪音管制法第26條規定告發，共計罰18000元，後續要求不合格車輛需限期改善至複驗合格。

白智榮呼籲，民眾發現噪音車輛可記錄車號、發現地點、發現時間及妨害安寧事實或違規證據（照片或影片），直接至噪音車檢舉網站（http://noisecar.epa.gov.tw/public/pub_news.asp），登打以上資料入檢舉系統，系統受理後環保局即依法辦理，並進行通知到檢作業。