天天吃雞排喝珍奶 婦人驚罹大腸癌第4期

台中一名40歲婦人天天吃雞排、喝珍奶，檢查發現罹患大腸癌第4期。（本報合成圖）

2018-08-18 18:23

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名40歲婦人天天吃雞排、喝珍奶，身材瘦小，肚子卻愈來愈大，後來2個星期沒排便也不在意，今年6月腹脹難受掛急診，肚子已經大得像臨盆，檢查發現罹患大腸癌第4期，腫瘤阻塞腸道，大腸全塞滿大便。

中山醫學大學附設醫院肝膽消化外科醫師許倍豪指出，這名婦人的癌症腫瘤有10公分大，完全阻塞腸道，糞便無法通過，大腸整個塞滿大便，大腸腫成4倍大，且一路塞到小腸，再不清除大便，恐會感染、腸壞死甚至引發敗血症，而癌細胞也蔓延到淋巴結和腹主動脈，病情非常嚴重。

這名婦人挺著像懷胎8、9個月的大肚子掛急診時，護理人員還以為她快要臨盆，還問她「你是要生了嗎？」後來才發現她未婚，婦人才不好意思說，肚子變大以為只是胖了，原本每3、5天排便，這次2個星期沒排便，也沒血便等異狀，不覺得特別奇怪，直到肚子脹到受不了才就醫。

許倍豪說，先為婦人利用大腸支架撐開腫瘤阻塞處，以利通便，待腹脹、腹便消除後做微創腹腔鏡手術，連同支架切除腫瘤和數10公分的腸道接著做化療，婦人還問她何時可以開，始吃雞排、珍珠奶茶，讓他很無言，叮嚀她要愛性命，別再吃高油、高糖的食物。

許倍豪表示，現在飲食西化，飲食高油高鹽高糖，大腸癌年輕化，近一個月已經為4名約40歲婦人罹患大腸癌做手術，提醒民眾注意飲食少油膩和刺激性，大便習慣改變就要盡早就醫。