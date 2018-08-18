高雄山籟愛玉慶豐收週末登場 環保、型農市集到場相挺

2018-08-18 21:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕青山藍海．綠廊道，山籟愛玉Kaohsiung Tabakal慶豐收，今起一連兩天在高雄捷運中央公園站前舉行，現場推出高雄原鄉愛玉系列產品，搭配阿美族歌舞演出，邀民眾分享原鄉好物、好聲音。

高市原民會主委谷縱表示，高雄桃源區愛玉產地約200公頃、全國最大，年產值近3000萬元﹔原民會長期輔導、開發出多種山籟愛玉系列商品，包括即享包、面膜及面皂等，讓原本著重食用的愛玉，變得更實用。

為迎接今年高雄原住民聯合豐年祭儀（8月25日、高雄前鎮花卉市場），本週由原民會、環保局、農業局聯手推出青山藍海．綠廊道，山籟愛玉慶豐收活動，並融入今年豐年祭阿美族主題，邀請市民朋友提前體驗阿美族歌舞魅力、及原民產業升級成果。

山籟愛玉慶豐收今、明兩天下午到晚上，在高雄捷運中央公園站一號出口旁舉行，活動精心規劃喜愛玉快閃、跟著愛玉野餐趣、阿美族生活體驗、阿美族豐年祭Amis Miilisin首部曲、原民歌喉讚、熱情樂團High翻天等。

此外，高市環保局也在現場舉辦木工廠改造的再生家具拍賣會，推出多款品質直逼新品的再生家具，另有環保主題闖關遊戲、環保DIY、環境教育教具展示、各種環保產品販賣等；農業局則請出型農市集相挺，詳情可至高市原民會官網查詢。