「臺灣鳳梨工場」風光開幕 帶動大樹文化觀光熱潮

全臺僅存日治時期的鳳梨罐頭產業設施，在高雄大樹舉行開幕儀式。（記者黃佳琳攝）

2018-08-18 17:35

〔記者黃佳琳／高雄報導〕歷經2年修復工程，全臺僅存日治時期在大樹的鳳梨罐頭產業設施今天舉行開幕儀式，正式以「臺灣鳳梨工場」之名對外營運。高雄市長許立明帶頭體驗館內所設的罐頭封罐機，將「再創大樹風華」、「啟動幸福高雄」及「傲視國際港灣」三個心願封罐，留下對這個城市永恆的祝福。

早年臺灣鳳梨罐頭是臺灣揚名國際的特產，外銷量也曾躍居世界第一，日治時期臺灣更曾有高達81間鳳梨罐頭工廠，盛極一時，而如今全臺卻僅存這1間。

許立明表示，高雄在城市發展過程中不會忘記過往歷史，臺灣鳳梨工場不僅扮演著在地博物館的角色，也是座歷史教室，更是在地農業與文化資產結合的示範場域。

「臺灣鳳梨工場」啟用後，將是大樹文化觀光的新入口，不僅提供遊客旅遊資訊，並將串連起九曲堂車站、飯田豐二紀念碑、下淡水溪舊鐵橋、三和瓦窯、竹寮取水站等文化景點，形塑文化廊帶，帶動新一波文化觀光風潮。

高市文化局基於對有機農業與在地合作的支持，結合科技型農巴錦楙成為營運夥伴，於園區內種植14種不同品種的鳳梨並開設旺來會社，販售以鳳梨為主題的有機食品及文創商品，從科技、農作、文史跨域結盟，提升大樹鳳梨的知名度及歷史厚度。