日本咖哩文化受歡迎 邀105位萌童大跳盆舞

2018-08-18 17:45

〔記者翁聿煌／新北報導〕日本知名咖哩廠商歡慶105周年生日，今天在中和環球購物中心舉辦「咖哩夏日祭」，邀集105位萌童大跳日本傳統盆舞，演現難得一見的日式祭典風貌，主辦單位也安排有趣的一日店長活動，讓小朋友們穿上制服體驗如何服務消費者，業者並且提供上萬份的美味咖哩供大家品嚐，希望能吃咖哩為炎夏消暑。

廠商邀請來自日本的咖哩達人小林大輔到場示範咖哩製作，小林向大家推荐，咖哩是能消暑、促進食慾的美食，非常適合在炎熱的夏季品嚐，他指出，日本公司從2009年起就在日本辦理咖哩相關活動與民眾做最直接互動，所以也把活動引進台灣，讓大家感受最道地的日本祭典儀式，也有「咖哩親子廚房」、「兒童神轎踩街體驗」等眾多有趣活動陪大家度過快樂週末。

參加「兒童神轎踩街」的小朋友，開心地穿上日式浴衣，一邊抬轎一邊喊口號，體驗日本神轎文化，還有闖關區精心設計咖哩熊祈福去、紙上相撲、好侍抽抽樂讓小朋友在趣味中體驗日本文化，輕鬆過關拿好禮，舞台上也有故事姐姐搬來大型故事書，深受歡迎的咖哩熊也帶領小朋友開心熱舞。

「2018好侍咖哩夏日祭」19日還有1天，現場咖哩料理系列產品有優惠，還有親子家庭浴衣體驗、故事姐姐為小朋友說咖哩熊冒險故事、闖關遊戲拿禮物、或透過著色紙、問卷、官方臉書打卡及祭典扮裝，將禮品帶回家。