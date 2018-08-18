普吉島劇團到斗南「偶的家」 教親子DIY泰國提線偶

斗南「偶的家」戲偶文創園區邀請泰國普吉島劇團雲林演出及親子DIY教學。（記者廖淑玲攝）

2018-08-18 17:50

〔記者廖淑玲／雲林報導〕偶戲文化不分國界，泰國普吉島劇團團長Rat今天應邀在斗南「偶的家」戲偶文創園區，教導泰國提線偶親子DIY及演出，人人還帶回自己完成的提線吉娃娃狗，為偶戲文化扎根及交流。

來自泰國普吉島的Rat，在當地成立劇團超過8年，大力推廣泰國特有的提線偶，去年應邀參加雲林國際偶戲節，看到台灣布袋戲偶驚為天人，找到「偶的家」建立良好互動，不僅買台灣戲偶陳列在泰國，還特別利用暑假再到雲林參加國際戲偶工作坊。

斗南「偶的家」戲偶文創園區執行長徐建彰、徐依裟姊弟向遊客解說台灣布袋戲文化，並特別向遊客推荐國際戲偶工作坊，明天在虎尾雲林故事館尚有一場親子DIY活動，歡迎共襄盛舉。

Rat強調，全世界的藝文表演，戲偶最沒有文化及語言隔閡，任何材料甚至光手指頭都可以拿來玩，所以他們全家人都投入提線偶推廣，看到台灣布袋戲不論是服裝或道具都讓人大開眼界，再來到台灣除了交流，尤其希望進一步了解台灣布袋戲文化。

遊客參觀「偶的家」，目不轉睛觀賞台灣布袋戲偶，尤其完成提線偶吉娃娃狗，徐依裟強調，養這隻狗不用餵食也不用清理大小便，最適合當寵物，Rat教大家如何操作，人人開心帶著戰利品回家。

相關影音