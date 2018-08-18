烏日家庭中心舉辦「共廚派對」 增進親子關係

烏日家庭中心舉行「親子共廚派對」，讓親子一同共學，增加情感。（記者蘇金鳳攝）

2018-08-18 17:28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市烏日區家庭福利服務中心今天至童庭基金會舉辦「親子共廚派對」，讓眾多忙於工作的家長們，可利用暑假，跟孩子一同烘焙學習、實作手工咖啡。

暑假是屬於孩子們的歡樂假期，平時家長忙於工作，孩子忙於就學，有很多家庭親子關係相當疏離，為鼓勵家長增進親子關係，烏日區家庭福利服務中心於8月4日及8月18日兩個週六辦理「親子共廚派對」活動，內容包含兒少烘焙成長團體、家長親職支持團體及家庭親子團體，藉由參與親子共廚活動，增加親子溝通互動機會，促進家庭成員相互學習共同成長。

今天參加活動的周媽媽表示，來參加這個活動很好，不僅讓小孩們暑假期間學到披薩、手工餅乾等，她自己也可以跟其他家長了解教養子女的技巧，真的非常感謝！

烏日區家庭福利服務中心表示，此次活動規劃「以家庭為中心」來考量，共分3種類型團體，上午讓兒少們參與烘焙學習課程，增強人際互動，家長們則是實作手工咖啡，分享親子教養技巧；下午們則透過遊戲及討論，增進親子互動，參與的成員皆表示收穫滿滿。

活動中也跟參與成員分享社會局自行研發全國首創桌遊「即刻救援王」，融入兒少高風險指標，以寓教於樂的方式，增加社會大眾對於兒少高風險家庭的關懷意識，並結合遊戲關卡，提升家庭的風險辨識能力。