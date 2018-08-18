新北客家義民爺安座大典 三峽文化園區盛大舉行

義民爺安座大典，參加來賓持香或合掌祈福。（記者翁聿煌攝）

2018-08-18 17:41

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市客家義民爺祭典今天起在三峽客家文化園區盛大舉行，義民爺文化節同舉行，主辦單位一早將義民爺恭迎至會場安座，將於19日舉辦祭祀大典及傳統的挑擔活動，文化節即日起至20日，為期3天在客家文化園區多項展示活動。

安座大典在文化園區大草坪隆重舉行，是新北市義民爺祭典舉辦21年來，首次回到客家文化園區舉行，上午先由值年爐主、板橋客屬會理事長邱宏濱率客籍代表，至新竹新埔枋寮義民廟恭迎義民爺至新北市客家文化園區，新北市副市長呂衛青、行政院客委會主委李永得、前行政院長蘇貞昌及民代等人均到場上香祈福，市長朱立倫將於19日參加祭祀大典。

客家局長賴金河說，今年適逢乙未戰爭123週年，客家文化園區結合歷史情境，在園區二樓設置忠義-客家義民信仰展，透過靜態展覽與動態遊戲，讓民眾瞭解義民祭典。

現場還設計闖關打卡換精美義民爺平安符及大小朋友都喜歡的絹印DIY，此絹印模版及平安符特別以新竹縣新埔義民廟門神「秦叔寶」、「尉遲恭」的圖騰設計製作，祈求義民爺保佑民眾平平安安、心願成就。

動態演出有在地三峽藝文團隊，龍埔國小、北大風華交響樂團、原住民團體等演出，還有系列活動，廣邀老、中、青民眾一起野餐、欣賞社團展演。