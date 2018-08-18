焢窯金山地瓜吃一口 朱立倫讚「有夠甜」

2018-08-18 17:41

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市政府今天在金山區玉爐路兩旁舉辦「金山甘藷節-焢窯金趣味」活動，市長朱立倫與新北議員周雅玲、廖正良、立委黃國昌金山辦公室主任郭慶霖一同焢窯，品嘗焢窯的金山地瓜；朱立倫吃到一口從焢窯中取出的熱騰騰地瓜，讚不絕口，豎起大拇指說「金山地瓜有夠甜」。

朱立倫親自頒發金山伴手禮票選、金山甘藷料理食神競賽、金山甘藷王比賽前三名等優勝者，除了感謝農友的辛苦付出外，另外，也是鼓勵餐飲科學生發揮料理創意，讓金山甘藷更受人喜愛。

金山甘藷節活動現場，除了北海岸地區民眾到場共襄盛舉外，還有基隆、新北市新莊、土城等地民眾報名搭遊覽車前來，就是希望在農田中，重新體會昔日焢窯烤番薯的樂趣。

活動現場除了有小農市集、田園焢窯體驗、舞台表演等相當豐富精彩，現場人潮人擠人，焢窯活動總共提供300窯（每窯10人）來讓民眾網路報名參加，今年提供最鮮甘藷與多樣的山珍海味，讓民眾一起用焢窯方式來烹飪各種美食，體驗田園風味大餐。

新北市政府農業局表示，8月20日至8月21日，可以前往板南線捷運府中站廣場，9月1日至9月2日台北市希望廣場，到現場展售的甘藷，選購自己喜歡的甘藷。