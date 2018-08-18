外埔在地青農與修平科大合作 推銷在地有機農產品

2018-08-18 17:24

〔記者張軒哲／台中報導〕修平科大「大學社會責任計畫及特色大學計畫」與道卡斯青年工作會合作，今日於外埔區舉辦「米食達人二部曲—特級廚師就是你」烹飪活動，推廣在地生產有機米，鼓勵父母帶小孩一同下廚，提升親子間的感情。

道卡斯理事長施志昌穿上圍裙炒飯。現場還邀請外埔在地總鋪師，欣芳外燴主廚白明玄進行炒飯示範教學，教大家如何把炒飯炒得粒粒分明、鬆軟又不油膩。並供現場的民眾享用，讓大家都能夠品嚐在地生產有機米的美好滋味。

修平科大霧太達利辦公室主任李文明表示，外埔以友善耕作方式種植許多優良的農特產品，盛夏七月，隨著黃金稻浪的搖曳，生產出品質絕佳的有機米。修平科大在教育部支持下，一直關心在地農業社區的發展，透過大學社會責任計畫及特色大學計畫，投入資源解決農業存在的缺工、產銷不平衡及農產品缺乏加值的問題。

施志昌表示，道卡斯長久以來帶領在地青年及青農關懷社區發展，期盼可以藉由大學資源與在地青農合作，透過烹飪活動協助在地小農推廣在地優良有機米，達到「在地生產，在地銷售」的目標。同時，也藉由取貨站的成立，來幫助堅持友善有機的小農們，落實「全民契作」的概念，創造一個穩定消費市場的通路，協助小農行銷，讓消費者享受物實價美的有機產品。