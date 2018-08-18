活化閒置空間拚觀光 宜蘭「石城創生工作站」揭幕

「金魚。厝邊」及「經典工程」利用長期閒置石城社區活動中心，打造「石城創生工作站」。（記者林敬倫攝）

2018-08-18 17:33

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府獲「設計翻轉、地方創生」計畫補助，委託「金魚。厝邊」及「經典工程」，活化閒置已20年的石城社區活動中心，轉型「石城創生工作站」，今日揭幕；縣府指出，創生站將扮演5漁村的在地資訊站，並作為青年共享與跨域合作平台，為頭城沿岸的觀光處女地打拼。

近年海洋資源匱乏、漁民收入減少，頭城鎮外澳、大溪、梗枋、大里及石城5漁村也逐漸沒落、蕭條，但因為5漁村臨海背山，環境優美，又可眺望龜山島，被視為觀光處女地，宜蘭縣政府爭取經費活化。

縣府今年獲國家發展委員會「設計翻轉、地方創生」計畫補助約200多萬元經費，委託「金魚。厝邊」及「經典工程」利用長期閒置石城社區活動中心，打造「石城創生工作站」，今正式揭幕。

金魚。厝邊負責人彭仁鴻表示，據當地耆老轉述，石城社區活動中心長期閒置，每年只有重陽節社區才會用來辦活動，團隊成立石城工作站，就是希望能夠活化偏遠社區閒置空間，讓外地旅人能在工作站獲得5漁村特色資訊，並成為青創團體的據點。

彭仁鴻指出，工作站內用樂高模擬5漁村環境，更導入設計力，設計結合5漁村元素的產品，如毛巾、漁便當盒等。

縣政府工商旅遊處指出，結合5漁村特色打造青創據點，除要開發這塊難得的觀光處女地，更讓青年願意回流，讓漁村能夠活絡，石城工作站是首站，未來會持續往宜蘭方向設置據點，為漁村創造更多活力。