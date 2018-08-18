后里百年馬場風華再現 全國最大馬術場完工迎花博

花博期間馬術競技場將有馬術演出。（記者張軒哲攝）

2018-08-18 16:20

〔記者張軒哲／台中報導〕台中世界花卉博覽會將於11月3日登場，其中，后里馬場園區擁有百年歷史的馬場空間，園區內劃分為文化景觀區及馬事發展區。市府將民國40至60年代國防部種馬牧場時期營區辦公生活、育馬與馬術訓練的舊有建物進行整建，並新建全國最大規模的馬術競技場，已於6月底完工，打造后里馬場園區成為花馬樂園，讓后里馬場脫胎換骨。

后里馬場歷史悠久，園區花木扶疏，公告受保護老樹共有46棵。觀旅局指出，新建及整建建物規劃時即以力求不遷移老樹，並與老樹共存的方式來思考如何設計。例如馬術競技場入口處老樟樹及北側的苦楝樹，除以環繞老樹棲息空間的方式融合至建築中外，也讓部分老樹的枝條往建物內伸展。

分布於后里馬場的第三馬廄、第八馬廄，是戰後國防部種馬牧場內僅存歷史馬廄建築，其中第三馬廄保存舊有的木構屋架，以新鋼構融合舊木構的方式成為新馬廄的屋頂；而第八馬廄以前是母馬產馬房，整建後轉變為第八馬廄市集，花博期間作為文創空間販賣特色商品。

觀旅局指出，過去為官兵休閒場所的中正堂，整建後保留既有風貌，並加強結構耐震能力及無障礙友善環境，同時融入玻璃帷幕之現代建築元素，在花博期間設置為「馬場風華館」，呈現台灣馬政軌跡、馬術運動發展及后里馬場的歷史；而軍士官宿舍，整建後保留部分竹編夾泥牆，花博期間轉變為文創與輕食的「馬場福利社」。

園區內新建遊客中心、餐廳、馬術場，遊客中心參考阿拉伯馬所居住的馬廄型式興建而成，餐廳讓遊客可於用餐時同時欣賞優美林相。此次新建全國規模最大的馬術競技場，具有1000席座位，競賽場地長110公尺、寬70公尺，將規劃馬術表演。