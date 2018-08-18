台中夏日黏土同樂會 200位大小朋友製作小撲滿

現場超過200位大小朋友專心的以黏土製作小撲滿，場面溫馨又壯觀。（記者許國楨翻攝）

2018-08-18 16:15

〔記者許國楨／台中報導〕暑假期間，台中市水噹噹關懷協會為了讓小朋友有一個好去處並增加親子互動，今天在東區台中市勞工服務中心舉辦「夏日親子黏土同樂會」活動，只見現場超過200位大小朋友專心的以黏土製作小撲滿，還有小朋友做的可愛兔造型存錢筒格外吸睛，現場歡樂聲不斷，場面溫馨又壯觀。

今天包括南區區長鍾正光、國光里長陳仁榮、台中市婦女發展協會理事長黃淑紋、國光社區發展協會總幹事陳雅惠、城隍社區發展協會總幹事李炳欣等人都到場與小朋友一起動手捏土，共渡週末歡樂時光。

家長鄭琇玲指出，暑假期間天氣炎熱，該協會舉辦親子黏土活動不但提供一個好去處，培養親子互動良好關係，從活動中更可以訓練小朋友手指靈活度，也可以觀摩其他作品，感覺很開心，陳阿嬤則說，由於兒子媳婦都在上班，特別帶兩位孫女參加活動一起動手做黏土，雖然七嘴八舌，手忙腳亂，從互動中營造親子同樂氣氛，增進祖孫情宜，很快樂。

小朋友則認為，自己動手捏土製作造型存錢筒，愛怎樣捏就怎樣捏，隨心所欲，好玩又有趣，在媽媽協助下，完成作品，感覺很興奮，未來要努力存錢，交給媽媽繳學費。

身兼台中市水噹噹關懷協會理事長的市議員邱素貞表示，每年暑假期間，該協會都會舉辦親子黏土小撲滿活動，並邀請關懷據點的長輩來指導，一起動手完成一件作品，讓小朋友帶回家，當作暑假的禮物與紀念品，可以說是三代共學，相當有意義。