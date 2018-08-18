台灣人工智慧學校台中分校今開學 要培養AI高階人才

2018-08-18 16:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕由民間組成的台灣人工智慧學校繼在台北、新竹後，在台中市成立第3個分校，首屆開學典禮今天在亞洲大學舉行，所招收的學生非常嚴格，第一期有620人報名，經過審查及線上考試，共錄取345位學員，要培養AI高階人才。

市長林佳龍、台灣人工智慧學校校長孔祥重、亞洲大學校長蔡進發、東海大學校長王茂駿、逢甲大學校長李秉乾、經發局長呂曜志等人，今日共同出席開學典禮。

林佳龍表示，台灣人工智慧學校台中分校今天成立，是台中成為智慧城市重要的一天，分校的成立，就是成功的全部，透過民間的力量，比公部門更有效率，台中市被評定為智慧機械之都，所有培養出來的人才，都是「台中隊」。

台灣人工智慧學校校長孔祥重指出，隨著全球興起工業 4.0 的浪潮，各大產業積極轉型投入智慧製造，人才及軟體專業度不足是業界的最大挑戰。

他表示，「台灣人工智慧學校」台中分校分別與中國醫藥大學、亞洲大學系統大學的「中亞聯大」、東海大學合作，開設經理人週末研修班、技術領袖培訓班，台灣人工智慧學校台中分校的設立，為產業培育AI技術種子，帶動台灣產業的下一波發展。

亞洲大學校長蔡進發表示，在全球各國都把人工智慧當成是戰略之際，台灣人工智慧學校已在台中設分校，加強培育AI人才，幫助企業廠商解決問題。

台灣人工智慧學校台中分校的學生篩選非常嚴格，第一期分為「技術領袖培訓班」及「經理人週末研修班」兩大類別，技術領袖班第一期報名人數280人，經過微積分、線性代數、機率、統計及程式設計5科測試後，最後錄取163位學員。

經理人週末研修班則採資格審查，第一期報名人數340人，最後錄取182位在職學員，學員主要為中高階主管，也以製造業及電子業占多數。

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