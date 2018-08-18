中市「自行車369」提前達標 續推「iBike 600」

2018-08-18 16:55

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市政府推動「自行車369」計畫，今日第300座iBike租賃站於潭子火車站啟用，計畫提前達標。市長林佳龍也宣布，接下來將以「iBike 600」計畫，讓租賃站倍增。交通局推出「iBike樂騎趣 300站任我騎」抽獎活動，騎乘iBike次數越多，抽獎機會越多。

今日上午市長林佳龍與交通局長王義川啟動位於潭子火車站旁的第300個iBike站點「潭子火車站」，包括立委洪慈庸、市議員張雅旻、蕭隆澤、潭子區長劉俊信等人都到場共襄盛舉。

林佳龍表示，「自行車369」計畫已提前達標，接下來市府將持續推動「iBike 600」計畫，以租賃站倍增為目標，讓台中iBike站點在2020年達到600站，自行車道延伸為1000公里。未來新增站點將徵求市民意見，共同遴選100站最想設站的位置。

此外，林市長一行人也騎著iBike從潭子火車站到鄰近的潭興停車場，視察已通過中央前瞻基礎計畫補助的「潭興立體停車場興建計畫」。規劃將潭興平面停車場立體化，將改建為地上3層、地下1層的公園式停車場，提供200格汽車格、100格機車格，紓解潭子市區停車壓力。預計於明年底前開工、2021年完工啟用。

為慶祝台中iBike300站達標，即日起到9月30日，交通局推出「iBike樂騎趣 300站任我騎」活動，騎乘iBike每達10次即可獲得1個抽獎機會、騎20次可獲得2個抽獎機會，騎越多次中獎機率越高，超過300項精美好禮將送給民眾，詳細訊息請上台中iBike粉絲頁 （ https://goo.gl/VxejDi ）查詢。