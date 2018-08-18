「渭水春風」音樂劇盼戶外演出 柯文哲允在中正紀念堂

2018-08-18 16:29

〔記者蔡亞樺／台北報導〕以台灣日治時期民主運動先驅蔣渭水為藍本的音樂劇「渭水春風」，配合台灣新文化紀念館10月14日開館，10月20、21日將重返大稻埕戲苑演出，北市文化局今日舉行音樂劇啟售記者會，聲稱是繼承蔣渭水遺志而投入政治的台北市長柯文哲現身站台，並與三金歌王殷正洋扮演的蔣渭水，演出穿越時空的橋段，看見「蔣渭水」的柯文哲趕緊說聲「學長好」。

蔣渭水基金會執行長蔣朝根指出，日本有明治維新，1920年台灣維新從大稻埕開始，柯市長有個理念認為博物館不是關在房子裡面，應該走出去，大稻埕每個街道都有故事，還有蔣渭水跟台灣新文化運動先賢林獻堂，因此北市府在此處弄了自由民主之路，結合歷史街區與文創產業，打造最具活力創意的據點。

蔣朝根還說，台灣民主運動是華人世界相當仰慕，他認為大稻埕可以作為國際行銷的亮點，因此提議在每年10月台灣新文化紀念館週年慶，都能演出渭水春風這部音樂劇，他當眾向柯文哲喊話，建議北市府展現魄力，為這部音樂劇辦一場戶外演出，讓民眾免費觀看。

柯文哲二話不說答應，並表示要演就要場地大，要在中正紀念堂，大稻埕戲院只能容納5百人，這要好好規劃。北市文化局表示，後續會再研議。

文化局指出，位於大同區寧夏路的台灣新文化紀念館（前身為日治時期台北北警察署），古蹟修復工程已完工，目前正在進行室內裝修、戶外景觀作業，預計10月14日開館，渭水春風音樂劇是開館系列活動的首波主打，8月12日中午12點於兩廳院'售票系統開賣，10月20、21日在大稻埕戲苑演出，共2場。