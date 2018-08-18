蝦米！來吳晟樹園可當「天神」 享用「宙斯的聖品」

詩人吳晟舉辦毛柿節，大力推銷毛柿的好處。（記者顏宏駿攝）

2018-08-18 16:23

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「天神宙斯的聖品」竟然出現在詩人吳晟的樹園！

吳晟平地造林，種植多種台灣原生樹種一級木，其中，名為「台灣黑檀」的毛柿現在進入結果期，吳晟今天化身「毛柿的代言人」，當起樹木講師，最令大家好奇的是，毛柿的學名Diospyros，其中Dios是拉丁語，源自希臘語的Zeus，而Zeus就是天神宙斯；pyros則是果實的意思，Disopyros也就是天神享用水果之意。

吳晟開玩笑說，「天神享受的果實竟在我的林子裡？」他每到7、8月就當起「天神」，享用結實累累毛柿。

他說，毛柿的味道有點像味道較淡的波羅蜜，冰涼吃非常爽口，這種果實以前是平埔族的最愛，「台灣毛柿」是台灣原生種，比國外種屬的毛柿質地更堅硬，生長緩慢，得2、300年才能成材，是製作神桌最好的木料。

吳晟說，種毛柿的好處說不盡，它的根系長與樹株一樣高，大風吹不倒，質地堅硬，是最好的防風林木，相當適合推廣造林。

今天吳晟樹園舉辦一年一度的「毛柿節」，滿地紅熟的毛柿任人採栽，現場還以毛柿作炒飯和毛柿捲，讓賓客當起「宙斯」，一嚐「天神聖品」的滋味。

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