酷航今來台招40位空服員 平均起薪約55K

2018-08-18 14:34

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕SCOOT酷航預計於2022年機隊數量要增加至70架，因應機隊、航線、航班拓展規劃，要於2年內再招募1000名空服員，並於今日在台北舉辦空服員招募面試，這次將錄取40位台灣籍空服員，今年9月前往新加坡受訓，並住在新加坡。酷航台灣區總經理李育修表示，酷航精神就是要具創意、熱情、展現自我，只要具備上述特質，且英文能力夠好，對於成為酷航空服員有很大幫助；這次錄取的空服員，預計受訓3個多月後，就可正式上機服務，平均起薪換算台幣，每月約5萬5000元。

酷航主要機隊為波音787、空中巴士A320，航點包含亞洲、澳洲、歐洲（柏林、雅典）、美洲（夏威夷）等；台灣營運航班每週已達50班，包含從台北飛往新加玻、東京、札幌、首爾，即從高雄飛往新加玻、大阪等航線。空服員方面目前約有1000人，當中男女比例約是2：8，李育修表示，這次是酷航第5度招募台灣空服員，目前酷航已有41位台灣空服員，預計再錄取40位。

今日面試的200名考生，是從1300名線上遞履歷報名的考生篩選出來，進行身高、儀態、筆試、口試等測驗後，選出80位進入明日最終的1對1面試，最終選出40位，錄取率約3%。今日考官不僅會看考生儀態，也會翻起領子、捲起袖子，看考生身上是否有刺青、胎記、疤痕等，不過李育修強調，是否有刺青不是面試重點，主要還是以談吐、儀態落落大方較易錄取。

今年應屆畢業生的楊心儀，因為在機場看見酷航廣告，喜歡上酷航活潑、熱情的形象，楊心儀表示，她大學是念休閒產業管理系，跟餐旅、服務都有相關，還在念書時，就曾到長榮航空地勤進行實習，之前更去韓國當4個月的交換學生，對於錄取後要到新加坡去住，認為完全沒有問題。

曾在新加坡工作的黃品嘉，她說每次回台灣都會搭乘酷航，對她而言，看見酷航就有一種返家的感覺，且也喜歡它活潑、熱情的氛圍。這次來參加面試，穿著也針對酷航形象，特別屏除以往傳統的白衣黑裙，而是選了一件黑色連身洋裝，長度剛好跟酷航空服員制服差不多，希望能順利獲選。

為了考上空服員而學習英文、日文、韓語等外文的翁培綾，目前在貿易公司工作，她說空服員是個具有專業、挑戰性的職業，且自己喜歡與人相處、樂於服務別人，所以才來參加空服員面試。

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