串聯「食、藝」職人 「三鶯．宴」地方創生主題展開幕

「三鶯．宴」地方創生主題展，在三峽「合習聚落」開幕，串聯在地的「食、藝」特色產業職人。（記者翁聿煌攝）

2018-08-18 13:54

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市文化局舉辦「三鶯．宴」地方創生主題展，今天在三峽「合習聚落」開幕，串聯三鶯地區的「食、藝」特色產業職人，媒合多元領域設計創作者，藉由跨界設計翻轉在地特色傳統產業，文化局文化發展科長岳彩琨說，主辦單位更策畫文化扎根課程，邀請多位職人前進於三鶯區多所國中小，舉辦工藝示範展演教學，延續地方工藝，讓孩子從小深入家鄉文化與土地產生連結。

岳彩琨說，展覽集結三鶯的茶葉、藍染、陶藝與常民生活裡的工藝產業，主題展區位於三峽老街旁的「合習聚落」，由社會企業甘樂文創經營的「合習聚落」，原址是改造歷史建築「愛鄰醫院」，富有文化傳承意義，現場展出數十項在地工藝職人與跨域創作者合作的創新作品，如：金曲獎台語歌王謝銘祐將傳統打鐵舖師傅的工作敲擊聲，以及職人的生命故事融入音樂創作；文學作家王聰威與在地陶藝家，聯手將文字捏入陶，形塑富地方文化意涵的詩陶創作；劇場服裝設計師與在地藍染師傅，聯手打造藍染劇場藝術空間；還有製茶、藍染、陶藝產業師傅攜手，設計三鶯風味的茶席器物等跨界設計組合。

岳彩琨說，展覽期間即日起至9月17日將舉辦系列豐富、深度的活動體驗，包含「三鶯．宴」主題餐桌體驗、三鶯風味茶席、工藝職人品牌市集、在地工藝體驗課程、三鶯聚落職人小旅行—參觀職人工作現場，為期1個月的主題展精采不斷，同時推出活動套票與三鶯限定伴手禮，可體驗最接地氣的文青遊程。