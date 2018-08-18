宋芸樺「中國人」事件 日本人心疼台灣...

「不要鬧工作室」（Stopkiddinstudio）在YouTube頻道發布最新影片，特別請日本人亞實來翻譯，看日本網友對於宋芸樺事件有什麼感想。（圖擷取自YouTube頻道Stopkiddinstudio）

2018-08-18 14:32

〔即時新聞／綜合報導〕藝人宋芸樺先前說「台灣是最喜歡的國家」，遭中國貼上台獨藝人的標籤，宋芸樺立即改說「我是中國人」，對此，總統府批評中國打壓，威迫藝文工作者政治表態。不少日本網友對台灣表示同情，「我們絕對不會把台灣人叫中國人。」

「不要鬧工作室」（Stopkiddinstudio）在YouTube頻道發布最新影片，特別請日本人亞實來翻譯，看日本網友對於宋芸樺事件有什麼感想。不少日本人對台灣表示同情，「好可憐喔！希望有一天可以很有自信的說，我的祖國是台灣」、「我很希望台灣國民一個一個都能感受，自己是台灣人的驕傲，台灣加油」、「隨時歡迎來日本，我們會把妳當成台灣人照顧」、「我們絕對不會把台灣人叫中國人」、「哇！中國真的沒有自由耶」。

有日本網友批評宋芸樺，「為了變紅，可以丟掉祖國吼」、「為什麼大家都要馬上道歉，這裡是你自己出生長大的國家沒錯，不要一值改變講法」、「她自己丟掉台灣人的驕傲，不要到非人道、小氣的中國發展，把目標放在好萊塢比較好！好殘念」、「人類對錢很脆弱，可是真得很丟臉」、「要不要回答自己是地球人」。

也有日本人心疼宋芸樺，「不管發生了什麼事，她好可愛，要不要來日本發展？」、「做了這些事情，沒有可以回家的地方喔」。

但也有人不以為然，「中國啊、台灣啊，關我屁事」、「台灣只是中國的省，就是這樣」、「台灣政府自己沒有真正的公布自己是獨立國家，被攻擊的對象才會變成這一些演員，台灣不要害怕中國的軍事力，立場要明確」。

還有香港網友留言，「台灣就是台灣，絕對不會有甚麼中國台灣」。

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