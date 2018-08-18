社區旗艦、照顧關懷據點展成果 基隆長者秀身手

基隆市社會處主辦的「社區旗艦暨社區照顧關懷據點成果展」，今天上午在基隆市立體育館登場。（記者俞肇福攝）

2018-08-18 12:20

〔記者俞肇福／基隆報導〕近千位長者今天上午齊聚在基隆市立體育館，在哨音聲響起後，此起彼落的加油聲不斷，只見參加趣味運動賽的長者們，身手矯健完全不輸年輕人，充分展現基隆市長者的熱情與活力。

基隆市社會處主辦的「社區旗艦暨社區照顧關懷據點成果展」，今天上午在基隆市立體育館登場；市長林右昌出席致詞外，也化身關懷據點健康促進的代言人，帶領社會處長吳挺鋒與7區區長一同參加名人邀請賽。

林右昌表示，截至6月底，年滿65歲以上老人已逾56520人，佔全市總人口15.2%，基隆早已成為高齡城市；為積極整合社區力量關懷服務全市8成多健康長者，由社會處社工員輔導社區基層組織及人民團體成立的「社區照顧關懷據點」已有85處，幾乎每兩個里就有一個關懷據點，單單去年服務量即達到80萬人次，相當於擠爆53個台北小巨蛋人數，服務成果可觀。且為擴大普及性，今年起更配合中央加值政策，鼓勵各據點增加開放時段，並適時轉型成為長照2.0中的C級巷弄長照站，拉長社區整體照顧模式軸線，讓長輩隨時可以到據點活動，透過提供社區長者電話問安、關懷訪視、餐飲服務與健康促進活動等4大服務，讓長者及家屬得以安心在地老化、延緩老化。

另外，基隆現有62個社區參與社區旗艦計畫，透過「母雞帶小雞」的方式，使社區間彼此學習，從陪伴進而變成伙伴，除了提供弱勢兒少、新住民服務及協助家暴防治宣導工作外，也積極透過社區方案促使長者走出戶外敞開心胸，拓展老年生活的社交圈、增進人際互動，進而達到活躍身、心、靈及世代融合的社會福利社區化工作。