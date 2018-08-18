成大到香港「搞鬼」！ 國際跨校課程移地共學造密室

2018-08-18 10:41

〔記者洪瑞琴／台南報導〕是誰殺了偵探？成功大學數學系副教授舒宇宸帶領搭造密室團隊，結合香港理工大學師生，利用暑假共同開設「STEAM跨領域探究學習實作」國際跨校課程，和香港學生合力打造1間密室，許多玩家們認為題目很難，但是很有趣也具挑戰性，大讚好玩極了！

這間移地到香港搭造的密室，主題為「偵探無法破案」。故事設定偵探Gloria在辦公室裡遭人殺害，玩家的角色就是嫌疑人，分別扮演清潔工、警衛、市長等不同身份，所有嫌疑人被警方帶到案發現場並因疏忽而被鎖起來，玩家必須尋找線索逃出。

配合情境，學生們特地買來一顆假人頭型，幫她戴假髮、畫五官、用紙摺出耳朵，再揉出一堆紙團組成身體和手腳，手工加工成和常人等高的女偵探Gloria，甚至幫她穿上整套衣鞋，用顏料模擬血跡，讓玩家們大讚道具實在太逼真精細。

成大表示，跨校交流活動於8月2日至11日，該課程先由成大學生上台講課，向香港學生們講解謎題設計、模組應用、空間設計、電腦繪圖等，藉此了解感應電子鎖製作、數學故事設計與雲端建置等知識，利用不到兩天的時間，成大和香港學生合力打造密室。

擔任團隊技術總監的成大應用數學所助教李昱勳說明，這項遊戲玩家戴上具有低功耗藍芽技術的角色手環，搭配室內定位技術，要應用「冷卻定律」、「魯米諾反應」、「摩斯密碼」等數學原理，解開多個方向鎖、鑰匙鎖、密碼鎖才能逃出。

舒宇宸認為，學生透過備課重新審視自己所學，從「做中學，學中做」增強實力，讓年輕人直接對話共學，更有效也更具深度。