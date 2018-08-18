俯衝時速達300多公里 世界飛最快的鳥落難台中民宅

2018-08-18 10:32

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓市民日前在自家庭院發現一隻瀕臨絕種的一級保育類動物「游隼」，見牠因受傷無法振翅飛翔，擔心其有攻擊性不敢自行捕捉送醫，只好向轄區派出所求助，警方不敢大意，隨即通報動保處前來帶走受傷鳥禽，獲得妥適照料。

台中市第三分局東區分駐所員警何羽涔、溫睿瑜日前在轄內巡邏時接獲值班同仁轉報，張姓市民發現自家庭院飛進一隻受傷鳥禽，經過上網再三確認，受傷鳥禽極似瀕臨絕種的第一級保育類動物「游隼」，因其係世界上俯衝速度最快的猛禽，張男擔心其具有攻擊性，不敢貿然捕捉，只好向警方求助。

員警現場查看發現庭院石桌上有血跡，受傷「游隼」站在石頭上無法振翅飛翔，研判應是獵食時受傷所致，由於警方也是第一次接獲民眾撿拾到保育類猛禽案件，為求謹慎，隨即協助張男通報動保處前來處理。

張男表示，第1次遇到受傷的猛禽，實在不知如何處理，上網查詢得知游隼主要棲息在草原、海岸、空曠地、廢棄的採石場，對於如何受傷跑到自家庭院也是百思不得其解，感謝警方特地前來瞭解協助，不但重視民眾需求也關心小動物生命。

根據「維基百科」顯示，游隼是隼屬中最大的一種，又名花梨鷹、鴨虎，是一種晝行性中型猛禽，分布範圍從北極苔原到熱帶，除了酷寒極地、非常高的山、大多數熱帶雨林外，幾乎存在地球任何角落，且游隼飛行速度很快，俯衝時速可達每小時389公里，是世界上飛得第一快的鳥類，惟直線飛行速度很慢，通常時速為50至100公里，此時牠們就經常狩獵失敗。