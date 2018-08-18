低壓帶持續影響 彭啟明：週末悶熱午後慎防雷雨

彭啟明表示，週末假期天氣悶熱，各地都有午後雷雨發生的機率。（資料照）

2018-08-18 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕過去一週內有多颱生成，但幸運地皆未直接侵襲台灣，氣象專家彭啟明表示，週末假期天氣並不穩定，全台都有午後雷雨發生的機率，提醒欲從事戶外活動的民眾適時調整計畫。

彭啟明指出，今明2日台灣的天氣並不穩定，風向由西南風逐漸轉為南風，讓午後雷雨發展的位置從原本的中部山區轉向北部山區，並向鄰近平地擴散。他說，午後雷雨通常伴隨閃電及強風，導致地濕路滑及視線不佳等狀況，容易增加戶外活動的危險性，呼籲民眾持續關注氣象局發布的相關警特報。

彭啟明進一步指出，這種悶熱有雨的天氣將再持續一段時間，到下週都還不會發生明顯改變，不過他也強調，這種雨勢將不會持續整日，下雨時間與地點仍有空檔，民眾仍能藉由掌握天氣資訊，及時安排或調整戶外活動的計畫。

至於民眾關心的颱風狀況，彭啟明表示，過去近2週台灣位處低壓環境，一週內便有數個颱風生成，不過多數颱風形成後便沿著高壓邊緣逐漸北轉，朝日本方向前進，幸運地避開台灣。他說，第19號颱風蘇力同樣也是沿此方向前進，後方跟隨的熱帶低壓最快於今天增強為今年第20號颱風，其未來動向仍須持續關注。