高雄君鴻酒店攜手吳淡如 秋節義賣做公益

2018-08-18 10:02

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄君鴻國際酒店與知名作家吳淡如秋節攜手做公益，飯店藝術月餅禮盒包裝設計採用吳淡如的溫馨畫作，每銷售一盒捐出10元，吳淡如更捐畫作義賣響應公益，所得將捐贈給財團法人至善社會福利基金會、財團法人藍迪基金會。

吳淡如的「月圓滿‧愛飛翔」義賣畫展，在君鴻酒店39樓的文化藝廊，展出吳淡如近年創作的8幅畫作，展期到8月31日，為了這場義賣活動，吳淡如專程南下高雄在每幅畫上親筆落款義賣畫作。

這次義賣畫展的作品，以兔子、花朵為主題，柔和色彩與撫慰人心的畫風，滿載著創作者的關懷之愛，長期投注弱勢孩童救助的吳淡如，以畫作義賣與君鴻國際酒店共同號召社會大眾響應愛心行動。

君鴻國際酒店的「耀躍」藝術月餅禮盒，可愛兔子呼應著中秋氛圍，有著讓人會心一笑的溫暖，內有藜麥堅果雜糧、山葵昆布海苔、豆腐黑麻酥、流芯奶皇等8顆口味不同的美味月餅。

期望這份視覺、味覺與心靈的感動，讓送禮、收禮的人們獲得秋節團圓滿滿幸福感，並透過購買禮盒助公益的實際行動，讓這份幸福圓滿擴大到亟需幫助的弱勢孩童，提供他們安心生活、學習成長的資源，獲得在未來能盡情追逐自己夢想的力量。