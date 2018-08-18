嘉明湖山屋也現熊蹤！台灣黑熊飽餐一頓留下「黃金」

台東林管處人員循著路徑，找到疑被台灣黑熊拖出倉庫外的儲放物品整理箱。（記者王秀亭翻攝）

2018-08-18 10:05

［記者王秀亭／台東報導］南橫向陽山屋日前連續兩夜發現台灣黑熊現身屋外，嘉明湖國家步道昨天凌晨再次有黑熊現身，且是闖入嘉明湖山屋旁倉庫覓食後離開，台東林管處呼籲至嘉明湖的登山客小心自身安全，並將垃圾廚餘妥善打包。

台東林管處表示，17日凌晨0時30分有山友發現一隻台灣黑熊進嘉明湖山屋旁倉庫，疑似尋找食物並吃完後離開，林管處人員得知後，沿著黑熊出沒路徑，發現有食物包裝及黑熊排遺。

這是繼向陽山屋9日晚間、11日凌晨發現熊蹤後，再次在嘉明湖國家步道上有山友目睹，不過這次是在嘉明湖山屋旁現蹤，皆為尋找食物而來。

台東林管處指出，台灣黑熊嗅覺靈敏，在遠處就能聞到食物的氣味，為避免黑熊對人類產生和食物的連結，山友及登山業者務必將食物與廚餘打包封存，且勿隨意放置室外及廚房內，導致黑熊聞到食物氣味而頻頻靠近山屋。

台東林管處也將在兩山屋增置防熊箱，提供山友及高山協作妥善保存食物，以防食物氣味飄散，並在山屋周邊架設紅外線攝影機進行黑熊監測。

疑被台灣黑熊拖出山屋外的儲物箱，被林管處人員發現後已破損，東西都被翻開。（記者王秀亭翻攝）

台東林管處人員在路徑上發現台灣黑熊排遺。（記者王秀亭翻攝）