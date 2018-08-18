大家都罵他傻！ 原鄉警伯5年掏160萬助弱勢

胡傳明（左）在澳花部落上村一帶，商借空地養雞，平常由派出所志工負責餵養，若村里有病民，所長雞就成了最好補品。（記者張議晨翻攝）

2018-08-18 06:38

〔記者張議晨／宜蘭報導〕從警35年的蘇澳警分局澳花派出所所長胡傳明低調行善，從幾百元餐費到數萬元喪葬費，民眾有需要他就慷慨解囊；5年來付出逾160萬元，還商借部落空地養雞，專送給村內病民；胡的善舉連友人都笑他「太傻」，他開朗的笑說，付出是快樂的，錢夠用就好，能幫弱勢一把，他心甘情願。

52歲的胡傳明，是台東縣延平鄉的布農族人，在家中排行第5，1984年警察學校畢業後，分發至南澳分駐所服務。

胡傳明警職都在蘇澳分局轄區服務，5年前派駐澳花派出所，他雖非澳花人，也非泰雅族人，卻不改行善作風，小則數千元急難金，多則數萬元喪葬費，民眾有需求，胡即自掏腰包；他說：「布農族人就是有愛心。」

部落男子過世 胡傳明代替照顧4子女

「我們家曾經窮過，知道弱勢族群的苦」，胡傳明說，他們家有8個兄弟姊妹，早期原鄉部落貧苦，連吃飯都有困難，因為家中狀況，他更懂得珍惜，也發願若有能力，也要幫助其他人。

前年，澳花部落高姓家庭，父親過世後，4名子女失去依靠；胡傳明不僅在高病危時陪伴，還向高允諾「會照顧好孩子」。高離開後，他兼代父職向4個姊弟說：「你們只要專心唸書，錢不用擔心」包辦起一家費用。高家長子事後請妹妹撰寫千字感謝文，才讓善行曝光。

借地養雞 送給貧苦村民

友人曾幫胡傳明計算，待在澳花5年，至少付出逾160萬元，他還在部落上村一帶，商借空地，豢養40餘隻雞，專送部落病民，「所長雞」也成了貧苦村民的最好補品。

胡傳明低調行善，友人笑他「太傻」、「沒有人錢這樣用的」、「幹嘛不留著自己用」，但胡鮮少正面回應，他說，部落弱勢多，不幫他們也過意不去。

「他是大好人！」與胡傳明相識超過30年，澳花村幹事蔡秀貞形容，只要有人需要幫助，他從未考慮自己或對方需不需要，有多少就掏多少。蔡秀貞無奈說，她曾罵過胡傳明「難道你都不用留點錢養老嗎？」但胡卻笑著回，「以後還有退休金可用，他沒關係」。

胡傳明去年獲頒警專傑出校友，他認為「生不帶來，死不帶走」，他沒有結婚，一人飽是全家飽，錢夠用就好，若不夠再賺即可，能幫助他人，他很快樂。

胡傳明在澳花部落上村一帶，商借空地養雞，平常由派出所志工負責餵養，若村里有病民，所長雞就成了最好補品。（記者張議晨翻攝）