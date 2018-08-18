中南部上半天恐有大雨 各地留意午後強降雨

中央氣象局指出，今天（18日）中南部清晨到上午有局部大雨，其他地區則須留意午後強降雨。（資料照）

2018-08-18 06:39

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（18日）中南部清晨到上午有局部大雨，其他地區則須留意午後強降雨。

氣象局表示，今天持續受西南風影響，中南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，特別是在清晨到上午這段期間，有局部大雨發生的機率，其他地區以多雲為主，主要降水集中在中午過後的雷陣雨，熱對流容易有短時間的強降雨出現。氣溫方面，各地高溫普遍在32至34度。

氣象局預估，週日至下週五（19日至24日）台灣地區仍位於季風低壓的影響範圍內，週日（19日）受西南風影響，天氣仍不穩定，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，須留意有局部大雨發生的機率。

20日至24日西南風稍減弱，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

颱風消息方面，第18號輕度颱風「棕櫚」於昨天清晨已登陸上海，強度將逐漸減弱，對台灣無直接影響。第19號中度颱風「蘇力」行進方向將由北轉西北朝日本南方海面接近，凌晨2時增強為中度颱風，對台灣也無直接影響。

空氣品質部分，因風速較強及降雨洗除作用影響，空氣品質普遍較佳，北部空品區於對流雲系發展前易有光化反應致臭氧生成。北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級。

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颱風路徑潛勢圖。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）