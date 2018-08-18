08/18 各報重點新聞一覽

2018-08-18 06:15

自由時報

美國防部中國軍力報告： 中國圖拖延美軍 突襲台灣

美國國防部十六日公布今年度「中國軍力報告」，指中國從未放棄武力統一台灣，近年更研發及部署先進軍力，圖謀向台發動軍事突襲，並威嚇或阻撓第三方捍衛台灣，包括拖延美軍介入，再以密集、不向外擴大的行動速戰速決，方式包括封鎖交通、癱瘓島內政經運作，甚至拿下金門、馬祖，進而瓦解台灣民心。報告亦指出，台灣已在培養不對稱作戰思維及能力，美方也正努力簡化及確立台灣國防支出優先順序。

詳見美國防部中國軍力報告： 中國圖拖延美軍 突襲台灣。

台南市長選舉本報民調 黃偉哲40.6％ 高思博11.6％

府城台南選戰火熱，七名參選人有意角逐市長寶座。本報昨晚最新民調顯示，民進黨參選人黃偉哲支持度四十．六％，國民黨參選人高思博支持度十一．六％，黃偉哲領先廿九個百分點；但未表態比率高達卅二％。

詳見台南市長選舉本報民調 黃偉哲40.6％ 高思博11.6％。

原民警察所長 5年捐160萬助弱

快樂的傻子！五年前奉調擔任蘇澳警分局澳花派出所所長的胡傳明，發覺部落有不少弱勢或貧苦民眾，慈悲的他，從幾百元的餐費到數萬元喪葬費，只要村民有需要，他有多少捐多少，五年下來至少行善超過一百六十萬元；他還在部落養雞，送給生病村民補身體，「所長雞」口耳相傳，成為貧病村民最佳補品。

詳見原民警察所長 5年捐160萬助弱 。

蘋果日報

「中國隨時武統台灣」美軍力報告示警 我：有能力捍衛國家

中國轟6K轟炸機去年8月穿越宮古海峽後，破天荒地轉向北方，飛越擁有4.7萬美軍駐防的沖繩以東海域，震撼國際。美國軍方最新報告指，現在中國轟炸機對美國在西太平洋上設施的「攻擊能力已趨成熟」，且正在為台灣可能的「偶發事件」，包括宣布獨立、擁核武，甚至「美國軍艦抵達高雄」等預做隨時武統準備，全面強化在台海發動聯合作戰的能力。

大樓荒廢20年 網站「鬼主意」奏效 鬼套房4444元租出

超便宜的「廢墟套房」你敢租嗎？有別於租屋網上精美的照片，一群年輕人突發奇想，將破舊陰暗的鬼套房渲染成租屋亮點，趁著「鬼門開」期間，以月租4444元的諧音呼應，反讓滯銷物件成功出租！

聯合報

百座蚊子館列管 浪費公帑高達221億

政府力推公共建設以擴大內需，但立法院預算中心調查發現，重大公共建設中，至去年底列管閒置建物仍達一百處，其中建設經費可考的六十九件，總興建經費即高達二百廿一億元，或因對使用需求評估過於樂觀，或因未周全考量相關法規，導致興建後淪為蚊子館設施，嚴重浪費公帑。

第二波稅改輪廓浮現…長照費用可列舉扣除

財政部研議中的第二波所得稅扣除額稅改方案輪廓已逐漸浮現，據了解，有關扣除額部分，長照扣除額已確定納入，而醫藥生育費可扣除的範圍也將擴大，會納入健檢費用。至於每人每年2.4萬元的保險費列舉扣除額，基於目前保險給付不課稅，保險費用也不應拿來抵稅，財政部不考慮納入長照保險費用。

中國時報

中華女籃 終於贏韓國

就算面對兩韓聯軍啦啦隊全程敲鑼打鼓的噪音干擾，中華女籃仍在雅加達巨港的亞運預賽，嘗到最渴望擊敗兩韓聯軍的滋味，套句攻下全隊最高21分的彭詩晴的話，「這場比賽我們一定要贏，因為我們真的很想嘗到擊倒韓國滋味！」

解放軍可能在台海發動奇襲

美國防部16日將《中國2018軍力報告》送交國會。報告指出，大陸利用一帶一路等經濟籌碼擴張全球影響力，甚至有利軍力投射。值得注意的是，報告指解放軍可能在台海發動突襲，做好武統台灣準備，並嚇阻及延後第三方勢力介入。