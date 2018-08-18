靈芝是抗癌靈藥？ 中醫師提供正解

2018-08-18 06:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕坊間認為靈芝抗癌，但中醫認為靈芝不能抗癌，而是補氣虛的藥材，可治療肺氣虛、易咳喘的病人，且屬性偏涼補，如果使用不當，反而會胃痛、腹瀉，甚至症狀加劇。

中國醫藥大學附設醫院中醫師李艾玲指出，靈芝屬性甘溫補氣、中性偏涼，可治療肺氣不足、咳喘、或上氣不接下氣，但不算是抗癌藥材，不少患者認為靈芝可抗癌，未經醫師評估就食用，結果腸胃不適就醫，抗癌也未見效果。

日前就有一名肝癌病患因為朋友送了一大朵靈芝說是可以抗癌，每天就把靈芝熬成汁，天天空腹喝50到100c.c.，加上他本來就腸胃不好，喝了1週就胃痛就醫，肝癌也不見好轉。

李艾玲說，靈芝雖然可以氣虛，但主要是針對肺氣，對肝癌並不對症，且是偏涼補的藥材，在胃癌、食道癌等消化癌症也不適合。

李艾玲也說，靈芝可補肺氣虛，但有很多藥方也具有相同療效，黨參、西洋參、人參、黃耆，效果也很好，物美價廉，臨床比較常用，而且普遍使用，療效及副作用也比較清楚。

癌症患者依病情和治療階段，使用中藥輔助治療也不同，像放療造成熱毒多，或許可使用靈芝補氣虛做涼補，但手術虛寒，就必須使用黃耆、人參溫補，因此如果需要溫補的患者卻食用靈芝，反而會喘咳加劇、生痰更多。

李艾玲說，有些人認為牛樟芝萃取物可抗癌，認為同為芝類的靈芝也能抗癌，但兩者雖屬多孔菌目但科別不同，功用、療效也不同，不能混為一談，提醒患者使用任何中草藥前應諮詢中醫師，依體質、病症評估再使用，以免養生不成，反而傷身。