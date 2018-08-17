奇廟！轉動夫妻神像「背對背斬小三 面對面增恩愛」

屏東新園鄉烏龍村大聖公媽廟的大聖公媽神像，若信徒經擲筊允許，可以轉動面對面或背對背。（記者陳彥廷攝）

2018-08-17 23:06

〔記者陳彥廷／屏東報導〕七夕情人節有人與伴侶甜蜜過節，也有人為情所困。屏東縣新園鄉烏龍村的「百八番大聖公媽廟」相傳，「大聖公媽」的兩尊神像若是背對背，象徵共同抵禦「外公、外婆」的「外」患，面對面則是期盼感情再升溫，特殊習俗在七夕顯得格外有趣。

相傳大聖公媽在世時，於烏龍庄擁有「百八番」大片土地，兩人感情「只羨鴛鴦不羨仙」，但因膝下無子嗣，將土地傳予當地郭姓宗族，郭家族人感念恩情，蓋廟紀念，也流傳著這個讓信徒轉動夫妻神像的習俗。

一般神像嚴禁動手，不過，大聖公媽廟的兩尊神像卻相當「親民」，原來神明夫妻檔的好感情，也成為信徒婚姻楷模，信徒若夫妻關係出現裂痕，濃情轉淡，可以到廟裡拜拜祈求神明幫忙；若夫妻間有小三或小王從中作梗，妻子或丈夫希望另一半能回心轉意，向神明稟報另一半及外遇對象間的事情，也相傳有「斬孽緣」神效。

廟方說，廟內備有紅色婚姻稟告文紙，可書寫上情侶間待排解的情形，稟告神明。若是要讓感情升溫，擲筊3次獲大聖公媽同意後，動手將大聖公媽夫妻神像移動成面對面，如此就能協助找回夫妻的恩愛；若是要再斬小三、小王，則把大聖公媽神像轉成背對背，象徵夫妻背靠背抵禦「外」力，據傳還真具有消除外遇效果，相當靈驗，與歌曲《背對背擁抱》形容難得緣份必須緊緊抓牢的歌詞，有異曲同工之妙。

大聖公媽聖誕是農曆正月十九日，每年都有不少人前來「還願」，有許多供品、油香，廟方雖然會詢問從哪來或姓氏，也觀察到，這幾年已連續數年有幾名外地女子寄付大量供品、甚至大筆香油錢的盛況，廟方心裡有數，更有默契不追問。

大聖公媽廟主委郭開聰說，有時早上到廟內就會發現神像被轉動，推測就是有信徒趁夜深人靜前來祈求神明幫助，避免張揚家務事，但是否深具神效，信徒自己最清楚，也能從大聖公媽聖誕日時，信徒回廟答謝狀況看出端倪。

若是要讓夫妻感情升溫，擲筊3次獲大聖公媽同意後，動手將大聖公媽夫妻神像移動成面對面，就能協助找回夫妻恩愛。（記者陳彥廷攝）

若是要再斬小三、小王，則把大聖公媽神像轉成背對背，象徵夫妻背靠背抵禦「外」力，據傳還真具有消除外遇效果。（記者陳彥廷攝）

屏東新園鄉烏龍村大聖公媽廟有相當有趣的傳聞和特殊習俗。（記者陳彥廷攝）