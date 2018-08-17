塵封數十年古董保險櫃 日本解鎖達人挑戰2天...打不開

日本電視台邀請節目中的專業鎖匠，到宜蘭縣解開塵封近半世紀的保險櫃之謎，但埋頭兩天時間，最後只能無功而返。（記者張議晨攝）

2018-08-17 23:52

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉公所有座日治時期留存至今的保險櫃，塵封超過50年未曾開啟，有日本開鎖達人昨天、今天前往開鎖，起初信心滿滿，但保險櫃因生鏽影響手感，歷經兩天時間仍無所獲，今天傍晚只能鎩羽離去；鄉長謝燦輝說，公所決定加碼開鎖獎金至1萬元，廣招各路英雄來解開保險櫃之謎。

謝燦輝說，保險櫃年分約在日治大正（1912~1926年）間，已有超過80年以上歷史，但轉盤上的日文片假名模糊不清，不知密碼，又沒鎖匙，詢問公所多名退休老員工，才知道已有50年未曾開啟。

近期有日本電視台從本報報導中發現此事，聯繫上冬山鄉公所，派專人調查後，判斷開鎖成功機率高，商請節目中，有「沒有他解不開的鎖」稱號的解鎖達人赴宜蘭挑戰。

解鎖達人昨中午抵達冬山，但埋頭解謎至傍晚，卻一無所獲。他不死心，今上午9點上工，直到下午5點半，保險櫃仍無法開啟，原本期待一窺保險櫃面紗的所有人，只能大嘆可惜。

不透露姓名的解鎖達人表示，這座保險櫃密碼約有3萬多種組合，因年分已久，很多地方生鏽，影響解鎖時的手感判斷；他粗估已完成約4分之3組合，無奈時間不夠充裕，離台前會再來挑戰。