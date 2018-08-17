東港尾排水清淤踢皮球 民代氣到自己僱工清理

王啓澧與程慶隆自行僱工清除淤泥和雜草。（記者林宜樟攝）

2018-08-17 22:14

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市港尾里的東港尾排水，全長200多公尺，長期未清淤，下大雨時，雜草及淤泥常造成鄰近區域淹水；縣議員王啓澧請嘉義縣政府及嘉南農田水利會清淤，兩機關卻都回應排水非其權責範圍，王啓澧和太保市代表程慶隆今天氣到自行僱請工人，動用挖土機清淤，怒批兩機關踢皮球！

嘉南農田水利會過溝工作站長辜炳堯強調，依水利會調查資料，東港尾排水是區域排水，屬縣府管轄；縣府水利處長林谷樺則說，嘉南農田水利會曾進行調查報告，指東港尾排水是區域排水，但縣府向水利署行文，確定區域排水是以水利署公告為準，經查，該排水從九芎埤流出，經過農田灌溉範圍，產權也是水利會，並非水利署公告的區域排水，將行文請農田水利會依權責辦理，由於縣轄有部分排水也有類似情形，縣府會與農田水利會再共同討論，逐條釐清。

王啓澧、程慶隆及太保市代林淑勉到現場勘查，當地居民說，東港尾排水雜草和淤泥未清，大雨來時常見雜草、垃圾和樹枝等雜物堆積，阻礙水流，造成鄰近農田淹水；林淑勉說，今年7月2日下大雨，排水阻塞不通，造成附近道路嚴重積水，民眾要涉水返家，鄰近數十戶居民苦不堪言。

王啓澧說，他向嘉南農田水利會與縣政府要求清淤，但嘉南農田水利會指東港尾排水是由縣府維護，縣府水利處則說這處排水屬放水路，不屬於區域排水，等於互踢皮球，他將在議會組專案小組監督縣內排水權責不清的問題。