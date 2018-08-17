竹北光明商圈停車難 縣府爭取停6興建地下停車場

新竹縣竹北市光明商圈也是文化中心，尖峰時段1位難求，縣府提案爭取將停6改建為地下2層停車場，總經費概估3.5億元，希望能夠有效舒緩停車問題。（記者廖雪茹攝）

2018-08-17 21:29

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市光明商圈也是文化中心，尖峰時段1位難求，縣府提案規劃將光明一路與吳濁流路口的停6停車場，改建為地下2層停車場，總經費概估3.5億元，希望能夠有效舒緩停車問題。

縣府交通旅遊處表示，竹北光明商圈不僅餐廳、店家林立，也是文化局、圖書館、縣史館的所在，因此停車需求大。經調查，竹北停6停車場周邊500公尺範圍內，有公2停5（文化公園地下停車場）、公15（原夜市廣場）及停6等3處公有收費停車場，連同路邊及私有停車位，合計3162席汽車位、3092席機車位。

但在尖峰時段，平假日的平均需求量為3611席汽車位，比供給量超過400多席，顯然是供不應求。

也因此，多名民代反映，常見汽車在停6等停車場前大排長龍等著停車，影響交通順暢，民眾抱怨連連。竹北市公所為改善停車問題，擬興建跨豆子埔溪的文田橋因應，希望將車潮導向縣治區停車，但此案因故暫停中。

交旅處表示，考量停6毗連兒10文化兒童公園，為維護公園綠地的整體景觀，決定不往地面上蓋立體停車場，而是挖掘地下停車場，並往公園地下擴大範圍；但兒10的遊憩設施和土地公廟等，都維持現況原貌。

初步規劃，停6含兒10公園及相連的道路，面積約1萬848平方公尺，預計興建地下2層，合計提供340席以上汽車位，較現有停6至少增加237席；另周邊配合規劃70席機車位，並將視未來需求彈性調整。

交旅處指出，停6地下停車場新建工程，含中央及地方款總經費約3.5億元，5月底已送交通部公路總局審查，爭取前瞻基礎建設經費，目前修正計畫中，爭取在今年底前完成設計監造；如年底順利獲中央核定，明年即可著手工程招標，預計2020年底完工。