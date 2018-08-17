水氣多+西南風 深夜到明上午中南部嚴防局部大雨

明持續受到西南風影響，中南部地區依舊不定時有短暫陣雨或雷雨，特別是深夜到明日上午這段時間有機率出現局部性大雨。（資料照）

2018-08-17 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕明（18日）持續受到西南風影響，加上水氣多，中南部地區依舊不定時有短暫陣雨或雷雨，特別是今天深夜到明日上午這段時間有機率出現局部性大雨。其他地區以多雲為主，但仍有局部短暫陣雨發生的可能。

中央氣象局預報，明日各地因熱對流發展，午後可能會有短時間的強降雨，提醒民眾在山區、溪邊活動時要多加留意。而第18號輕颱「棕櫚」於今天清晨已登陸上海，強度將逐漸減弱；第16號輕度颱風「貝碧佳」也在登陸中南半島後減弱為熱帶性低氣壓；第19號輕度颱風「蘇力」行進方向將由北北西轉西北朝日本南方海面接近。

溫度方面，明日北部溫度約27至34度；中部約26至33度；南部約25至32度；東部約26至33度；外島則是27至33度。各地高溫普遍在32至33度，未下雨的時候感受會比較悶熱。

紫外線方面，台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、台南市、高雄市、屏東市為高量級，而宜蘭縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣、連江縣、金門縣、澎湖縣皆為過量級，提醒民眾出門需注意防曬措施並且多補充水分。

空氣品質方面，除了北部、馬祖、金門為「普通」等級以外，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、澎湖都為「良好」等級。

颱風「棕櫚」、「蘇力」路徑圖。（圖擷取自中央氣象局）

明各地高溫普遍在32至33度，未下雨的時候感受會比較悶熱。（圖擷取自中央氣象局）

明天宜蘭縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣、連江縣、金門縣、澎湖縣紫外線為過量級。（圖擷取自中央氣象局）